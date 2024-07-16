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شركة اتصالات كبرى تسرح 300 موظف في الكويت

Lebanon 24
16-07-2024 | 00:59
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نقلت صحيفة "المجلس" عن مصادر قولها إن "شركة اتصالات كبرى أنهت خدمات نحو 300 موظف من الكويتيين وغيرهم في إطار سعيها لخفض النفقات".
ولم تذكر الصحيفة اسم الشركة التي قامت بتسريح الموظفين، فيما اشتكى مستخدمون من عدم وجود "أمان وظيفي في القطاع الخاص"، ومن "تدني الرواتب".
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ويذكر أن هناك ثماني شركات للاتصالات في الكويت تقدم عدة خدمات، ومنها "الهاتف المحمول والثابت، والإنترنت"، وفقا لموقع "خدمات الكويت".

ومن أبرز هذه الشركات "زين، أوريدو، أس تي سي، فيفا، وفيرجن".

وقال الموقع إن "زين الكويت هي أول شركة للاتصالات المتنقلة في الشرق الأوسط، وتأسست في عام 1983". (الحرة)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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