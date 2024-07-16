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عربي-دولي

في الأيام الأولى للحرب... نتنياهو أمر الجيش بعدم تسجيل مناقشات جرت "تحت الأرض"

Lebanon 24
16-07-2024 | 04:14
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ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يحاول ترك محادثاته المتعلقة بإدارة الحرب في غزة غير قابلة للتعقب، خشية اكتشاف تناقضات بين النصوص وما قيل بالوقت الفعلي.

وذكرت صحيفة "هآرتس" أن نتنياهو أمر بعدم تسجيل المشاورات الأمنية ومناقشات مجلس الوزراء التي جرت في مركز العمليات تحت الأرض بالمقر العسكري في الأيام الأولى من الحرب.
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وأفادت بأن الجيش الإسرائيلي امتثل لتوجيهات رئيس الوزراء بإيقاف معدات التسجيل التلقائي في الأيام التي تلت 7 تشرين الاول، مبينة أن الأمر من مكتب رئيس الوزراء تم استلامه من قبل مكتب رئيس الأركان الفريق هرتسي هاليفي، والذي قام بدوره بنقل التوجيه إلى مديرية العمليات في الجيش.
وقالت إن نتنياهو فضل إجراء المناقشات في مكتبه الخاص بمقر الدفاع في تل أبيب حتى لا يعتمد على التسجيلات العسكرية.
ردا على التقرير، قال مكتب رئيس الوزراء للصحيفة إنه "وفقا لأحكام أنظمة عمل الحكومة، فإن جميع الاجتماعات الحكومية واللجان الوزارية لديها تسجيلات ونسخ من قبل كاتبي الاختزال في مكتب رئيس الوزراء فقط".
وفي الأسبوع الماضي، أشارت وسيلتان إعلاميتان عبريتان أخريان إلى أن نتنياهو يحاول ترك محادثاته المتعلقة بإدارة الحرب في غزة غير قابلة للتعقب.
وحسب موقع "واينت"، تخشى شخصيات بارزة في المؤسسة الأمنية من بذل الجهود لتحرير محاضر المناقشات التي أجريت في زمن الحرب مع نتنياهو بعد اكتشاف تناقضات بين نصوص الاجتماعات وما سمعته الشخصيات في الوقت الفعلي.
وأفادت تقارير بأن مسؤولين من مكتب رئيس الوزراء اتصلوا بالسكرتير العسكري السابق لنتنياهو، اللواء آفي غيل، لتحذيره من أن أشخاصا من الدائرة الداخلية لرئيس الوزراء يحاولون التلاعب بسجلات الاجتماعات.
وقال التقرير إن أحد الاجتماعات، التي تم التلاعب بسجلاتها، تناول "استعدادات حساسة لحدث سياسي مهم"، لكنه لم يخض في مزيد من التفاصيل.
بدورها، ذكرت هيئة البث العامة "كان" أن نتنياهو يجري مناقشات حساسة حول الحرب عبر مكالمات هاتفية على تطبيق "واتساب"، الذي لا يسمح بتسجيل المحادثات. (روسيا اليوم)
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