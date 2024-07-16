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عربي-دولي

عقب تصريحاته أمس.. الكرملين: لا نفهم ما يعنيه زيلينسكي بـ"قمة السلام الثانية"!

Lebanon 24
16-07-2024 | 04:53
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أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن الكرملين لا يعلم حتى الآن ما يعنيه فلاديمير زيلينسكي بـ"قمة السلام الثانية".

وقال ممثل الكرملين، في تعليق لقناة "زفيزدا" التلفزيونية على كلام الرئيس الأوكراني، بضرورة مشاركة ممثلين عن روسيا، في القمة المقبلة بشأن أوكرانيا: "قمة السلام الأولى لم تكن قمة سلام على الإطلاق، لذلك، ربما يجب فهم ما يعنيه (زيلينسكي) أولا".
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وفي سياق متصل، قال بيسكوف إن السلطات الأوكرانية تخدع شعبها، وتحرض على كراهية كل ما هو روسي.

وأكد بيسكوف، في تصريح لقناة "شوت" على "تليغرام"، أن "آلة خداع السكان" في أوكرانيا تعمل "بمهارة شديدة وعلى نطاق واسع".

وقال بيسكوف: "لقد تم خداع الناس، وغسل أدمغتهم، وتحريضهم على كراهية كل شيء روسي، إنهم يؤججون مثل هذه العواطف القومية، بالمعنى السيئ للكلمة، ويساهمون في انتشار الفيروس النازي".

وكان الرئيس الأوكراني زيلينسكي أعرب أمس الاثنين للمرة الأولى عن انفتاحه لمحادثات سلام مع روسيا، مؤكداً تأييده مشاركتها في قمة مقبلة حول السلام.(العربية)


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