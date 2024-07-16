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الشرطة الإسرائيلية أغلقت مداخل إيلات... ما السبب؟

Lebanon 24
16-07-2024 | 06:19
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أغلقت الشرطة الإسرائيلية مداخل مدينة إيلات المطلة على خليج العقبة، ونصبت حواجز عسكرية على الطرقات المؤدية للمدينة.

وأشارت "سكاي نيوز" إلى أن هذا الإجراء جاء خشية من عملية تسلل.

وأضافت أن الشرطة الإسرائيلية أجرت عمليات تمشيط في المنطقة، بحثا عن متسللين.
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وطلب الجيش الإسرائيلي من مواطنيه تجنب المرور عبر تلك الطرق المؤدية إلى المدينة الساحلية في جنوب البلاد.

وفي وقت لاحق، قالت الشرطة الإسرائيلية إنها تأكدت من عدم حدوث تسلل في إيلات وإن الأمور عادت إلى طبيعتها. (سكاي نيوز)
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