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رسميًا.. ماكرون يقبل إستقالة الحكومة الفرنسية

Lebanon 24
16-07-2024 | 12:18
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أعلنت الرئاسة الفرنسية اليوم عن قبول رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون استقالة الحكومة الفرنسية، وطلب من رئيس الوزراء غابرييل أتال أن يرأس حكومة تصريف أعمال في الوقت الحالي.

وستبقى الحكومة الفرنسية الحالية في منصبها المؤقت حتى تشكيل حكومة رئاسية جديدة.
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