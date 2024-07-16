"ها هو يقف الآن".. فيديو جديد يُظهر مطلق النار على ترامب قبل لحظات من الهجوم

انتشر مقطع فيديو جديد تحققت منه وكالة "أسوشيتد برس"، للحظات التي سبقت إطلاق النار على الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في بنسلفانيا.



ويظهر في الفيديو بعض المدنيين الذين قالوا "إنه على السطح، ها هو يقف الآن" في إشارة لمنفذ العملية.

فيديو جديد يظهر مطلق النار على ترامب قبل لحظات من الهجوم https://t.co/gfGHzqKTUr — العربية (@AlArabiya) July 17, 2024 Advertisement

وأدى الهجوم إلى إصابة ترامب في أذنه ومقتل أحد الحاضرين وإصابة اثنين آخرين.



وأمر الرئيس الأميركي جو بايدن بإجراء تحقيق مستقل في كيفية تمكن المسلح من اتخاذ موقع قريب جدا سمح له بإصابة ترامب رغم الوجود الأمني المكثف لجهاز الخدمة السرية، الذي يواجه أيضا تدقيقا يجريه الكونغرس.

فتح التحقيق بطريقة تعامل الخدمة السرية



يأتي ذلك فيما فتح المفتش العام لوزارة الأمن الداخلي الأميركية تحقيقا في تخطيط جهاز الخدمة السرية الأميركي للتجمع الانتخابي للرئيس السابق ترامب في مقاطعة بتلر بولاية بنسلفانيا، والذي حاول خلاله رجل اغتيال المرشح الرئاسي الجمهوري بالرصاص، ما تسبب في إصاية الرئيس السابق في أذنه.



وجاء في إشعار على الموقع الإلكتروني للمفتش العام أنه "سيقيّم عمل جهاز الخدمة السرية لتأمين فعالية حملة الرئيس السابق ترامب التي حدثت في الثالث عشر من يوليو الجاري.



وفي سياق متصل، أفاد البيت الأبيض أن التحقيقات لم ترصد حتى الآن أي علاقات بين منفذ محاولة اغتيال الرئيس السابق ترامب، وأي شريك أو متعاون أجنبي.



"سي إن إن": مؤامرة إيرانية لاغتيال ترامب

وكانت شبكة "سي إن إن" CNN قد نقلت في وقت سابق نقلا عن مصادر مطلعة قولها إن الإدارة الأميركية تلقت معلومات استخباراتية منذ أسابيع عن مؤامرة إيرانية لاغتيال ترامب، مضيفة أن الخدمة السرية عززت حماية الرئيس السابق بعد المعلومات عن مخطط إيراني لاغتياله.



وأوضحت "سي إن إن" أنه لا يوجد ما يشير حتى الآن إلى أن الشاب الذي حاول اغتيال ترامب كان على صلة بإيران.



من جهتها رفضت البعثة الدائمة لإيران لدى الأمم المتحدة الاتهامات الموجهة إلى طهران بالتورط في محاولة اغتيال المرشح الرئاسي الأميركي دونالد ترامب.



ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن موظف في البعثة الإيرانية قوله إن الاتهامات لا أساس لها من الصحة وإنها متحيزة.(العربية)



