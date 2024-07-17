حرب السودان تابع.. الدفاعات الأرضية تُسقط مسيّرات الدعم السريع

أسقطت الدفاعات الأرضية للجيش السوداني 3 مسيّرات لقوات الدعم السريع استهدفت عدة مواقع بمدينة المناقل غرب ولاية الجزيرة وسط البلاد.



وحسب المصادر، استهدفت المسيّرات مباني تابعة لجامعة المناقل ومقر جهاز المخابرات العامة وأحد المصانع.

⭕ في عملية نوعية قوات العمل الخاص بالقوات المسلحة تستلم أكبر مخزن للذخائر يتبع مليشيا الدعم السريع الإرها_بية المملوكة لأسرة دقلو في محلية أمبدة وتقت_ل العشرات وتطارد الهاربين وتهدي الإنتصار لروح الشهيد بإذن الله عثمان مكاوي وكل شهداء السودان - أمبدة الراشدين - ١٦ يوليو ٢٠٢٤م.… pic.twitter.com/faTIbZghes — القوات المسلحة السودانية (@SudaneseAF) July 16, 2024 Advertisement

وما يزال الجيش يسيطر على محافظتي المناقل و24 القرشي غرب ولاية الجزيرة رغم سيطرة قوات الدعم السريع على مدينة ود مدني عاصمة الولاية منذ كانون الأول الماضي، وتمددها حتى تخوم ولاية سنار جنوبا.وفي أم درمان، قال الجيش السوداني إن قواته سيطرت على أحياء "أم بدة" غربي المدينة الواقعة بولاية الخرطوم، كما بث جنود تابعون للجيش مقطعا مصورا قالوا إنه لسيطرة الجيش على مخزن كبير لذخائر أسلحة ثقيلة في المنطقة. (الجزيرة)