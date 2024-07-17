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عربي-دولي

حرب السودان تابع.. الدفاعات الأرضية تُسقط مسيّرات الدعم السريع

Lebanon 24
17-07-2024 | 05:22
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أسقطت الدفاعات الأرضية للجيش السوداني 3 مسيّرات لقوات الدعم السريع استهدفت عدة مواقع بمدينة المناقل غرب ولاية الجزيرة وسط البلاد.

وحسب المصادر، استهدفت المسيّرات مباني تابعة لجامعة المناقل ومقر جهاز المخابرات العامة وأحد المصانع.
 
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وما يزال الجيش يسيطر على محافظتي المناقل و24 القرشي غرب ولاية الجزيرة رغم سيطرة قوات الدعم السريع على مدينة ود مدني عاصمة الولاية منذ كانون الأول الماضي، وتمددها حتى تخوم ولاية سنار جنوبا.

وفي أم درمان، قال الجيش السوداني إن قواته سيطرت على أحياء "أم بدة" غربي المدينة الواقعة بولاية الخرطوم، كما بث جنود تابعون للجيش مقطعا مصورا قالوا إنه لسيطرة الجيش على مخزن كبير لذخائر أسلحة ثقيلة في المنطقة. (الجزيرة)
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