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عربي-دولي

دعمًا وولاء.. خصوم سابقون عادوا ليصطفوا مع ترامب!

Lebanon 24
17-07-2024 | 09:47
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في الليلة الثانية من المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري في ميلووكي، كان المتحدثون يعبرون للرئيس السابق دونالد ترامب عن الولاء، واصفين إياه بالزعيم المضحي الذي أخذ أمريكا إلى أعلى مستوياتها.

واصطف خصوم سابقون، بما في ذلك حاكمة ولاية كارولينا الجنوبية السابقة نيكي هايلي، للإشادة بترامب.
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واعتلت هايلي المسرح، بدعوة من ترامب، وسط مزيج من الهتافات والتهكم، لكنها سرعان ما قلبت ردود فعل الحشد بتأييدها الكامل لترامب.
بالتوازي، اشارت شبكة "سي أن أن" إلى أن منافسين سابقين، مثل حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس قاموا بتقبيل خاتم ترامب وكذلك أيضًا فيفيك راماسوامي، بالإضافة إلى وزير الإسكان والتنمية الحضرية السابق، بن كارسون، وسناتور فلوريدا، ماركو روبيو، وسناتور تكساس تيد كروز.
واختتمت لارا ترامب، زوجة ابن الرئيس السابق، احتفالات، الثلاثاء، برفع غصن زيتون للجالسين، وقالت: "لم يكن عليك أن تحب كل ما يغرده ترامب، لكن لا يمكنك إنكار أنك كنت أفضل حالاً عندما كان دونالد ترامب في منصبه رئيسا. (سي أن أن)
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