Advertisement

عربي-دولي

إفلاس ميناء إيلات بسبب هجمات الحوثيين.. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
17-07-2024 | 11:20
A-
A+

Doc-P-1223676-638568372487954116.jpeg
Doc-P-1223676-638568372487954116.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يشهد ميناء إيلات جنوب إسرائيل إغلاقا "شبه كامل" منذ بدء جماعة الحوثي باستهداف السفن في البحر الأحمر قبل 8 أشهر، ما دفع مالك الميناء للتلويح بتسريح نصف العمال إن لم يتلق مساعدة مالية من الحكومة.
وقالت صحيفة "كالكاليست" الاقتصادية الإسرائيلية، الأربعاء، إن "ميناء إيلات مغلق بشكل شبه كامل منذ ثمانية أشهر، منذ أن بدأ الحوثيون بمهاجمة السفن المارة عبر البحر الأحمر".
Advertisement
وأوضح أنه "في العامين السابقين لاندلاع حرب السيوف الحديدية (على غزة)، كان ميناء إيلات نقطة الدخول الرئيسية للسيارات إلى دولة إسرائيل".
وأشارت الصحيفة إلى أن العام 2023 شهد وصول 150 ألف سيارة عبر ميناء إيلات، بينما لم تصل أي سيارة عبر الميناء في عام 2024.
وفي خطوة لمعالجة الوضع في إيلات، قالت الصحيفة إن رئيس مجلس إدارة الميناء ومالكه، آفي هورميرو، وجه رسالة إلى وزيرة المواصلات ميري ريغيف، طالب فيها بعقد اجتماع "عاجل" بشأن الميناء الذي قاله إنه في "وضع حرج".
وقال هورميرو في الرسالة: "بسبب حرب السيوف الحديدية وفي ظل إغلاق الممر الملاحي في باب المندب، أنا وشركائي كأصحاب الشركة نتحمل عبء النفقات الهائلة لاستمرار أعمال الصيانة المستمرة للميناء ودفع أجور الموظفين خلال الأشهر الثمانية الماضية".
وأضاف: "نعتقد أنه لا توجد أي شركة أعمال تواجه هذا النوع من التحدي كما نواجهه حتى يومنا هذا".
وأشار هورميرو إلى أنه "ليس أمامه خيار سوى البدء بتسريح العمال"، وفق الصحيفة.
وقال: "في ضوء ما سبق، للأسف، ليس لدينا خيار سوى البدء بتسريح حوالي 50 إلى 60 من العمال، بحيث سيترك العمال الأساسيون فقط في الميناء".
(الاناضول)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:47 | 2024-07-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:48 | 2024-07-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:16 | 2024-07-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:52 | 2024-07-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:38 | 2024-07-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:00 | 2024-07-17
15:30 | 2024-07-17
15:00 | 2024-07-17
14:46 | 2024-07-17
14:33 | 2024-07-17
14:32 | 2024-07-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24