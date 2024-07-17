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عربي-دولي

بن غفير: صفقة تبادل الآن ستكون صفعة لترامب

Lebanon 24
17-07-2024 | 14:32
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ذكرت القناة الـ 13 الإسرائيلية نقلا عن مصادر أن وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير قال في اجتماع وزاري إن إبرام صفقة سيكون بمثابة صفعة للرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب وانتصارا للرئيس الأميركي جو بايدن.
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وقالت القناة، بعد ساعات من نشر أن رئيس الموساد دافيد برنياع الوزراء الأعضاء في المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية، من مصير الأسيرات الإسرائيليات المحتجزات في قطاع غزة، وقال: "البنات في الأسر لا يملكن الوقت"، ردا على التصريحات الوزير بن غفير الذي اقترح انتظار نتائج الانتخابات الأميركية، أي حوالي نصف عام.
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