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عربي-دولي

سميث يعلن استئناف حكم بإبطال قضية الوثائق السرية بحق ترامب

Lebanon 24
17-07-2024 | 18:00
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أعلن جاك سميث، المستشار الخاص المعين من قبل وزارة العدل الأميركية في قضية الوثايق السرية المتابع فيها الرئيس السابق، دونالد ترامب، قراره الاستئناف ضد قرار محكمة فلوريدا التي كانت قد أصدرت حكماً قبل أيام بإبطال المتابعة القضائية ضد ترامب في قضية الوثائق السرية.
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وأكد مكتب سميث أن قرار الاستئناف جاء ردا على الحجة التي قدمتها قاضية محكمة فلوريدا، إيلين كانون، ضد المستشار والذي قالت إن تعيينه كان مخالفا للدستور الأميركي.
 

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