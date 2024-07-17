سيناتور يكشف تفاصيل جديدة تتعلق بمنفذ محاولة اغتيال ترامب

Advertisement

نقلت شبكة "فوكس نيوز" الأميركية عن سيناتور جمهوري قوله، إن المسلح الذي حاول اغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب، تم التعرف عليه كمشتبه فيه من قبل الجهات الأمنية قبل أكثر من ساعة من إطلاق النار.وحسبما نقلت "فوكس نيوز" عن السيناتور فإن "أحد عملاء الخدمة السرية المسؤول عن أمن الحدث كان يتحدث عبر الهاتف مع الشرطة المحلية حول التهديد أثناء وقوع إطلاق النار".وأضاف السيناتور: "مطلق النار على ترامب كان يحمل جهازا لتحديد المسافة وكذلك حقيبة ظهر".وأعلن رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون، يوم الأربعاء، تشكيل فريق عمل خاص داخل المجلس للتحقيق في محاولة اغتيال ترامب.وشد~د جونسون في منشور على حسابه في منصة "إكس" على أنه "نحن بحاجة إلى إجابات لهذه الإخفاقات الأمنية الصادمة".وفتح المفتش العام لوزارة الأمن الداخلي الأميركية تحقيقا في تخطيط جهاز الخدمة السرية للتجمع الانتخابي لترامب في بنسلفانيا والذي حاول خلاله رجل اغتيال المرشح الرئاسي الجمهوري.وجاء في إشعار على الموقع الإلكتروني للمفتش العام أنه "سيقيّم عمل جهاز الخدمة السرية للولايات المتحدة لتأمين فعالية حملة الرئيس السابق ترامب في 13 يوليو 2024".