الضغوط تزداد على بايدن.. ماذا سيحدث إذا انسحب من السباق الرئاسي؟

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أظهر الرئيس الأميركي جو بايدن مشاكل في التركيز والذاكرة خلال خطاباته العامة، مما أثارت الشكوك بشأن قدرته على خوض فترة رئاسية ثانية.ويتوقع العديد من كبار الديمقراطيين أن ينسحب بايدن (81 عاما) من السباق الرئاسي "في أقرب وقت"، وربما نهاية هذا الأسبوع، حسبما نقل موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي.وسط هذه الاجواء، ان اختار بايدن عن طيب خاطر مغادرة السباق الرئاسي والتنحي قبل أن يتم ترشيحه رسمياً، سيجتمع مندوبو الحزب الديمقراطي، الذين يزيد عددهم على 3900 ويدلون بأول اقتراع لهم، وقد يفوز أحد المرشحين بأغلبية أصوات المندوبين، وفي حال لم يحصل أي مرشح على الأغلبية في الاقتراع الأول، فيُسمح لمن يزيد عددهم على 700 من "المندوبين الكبار" بالتصويت.أما اذا تنحى بعد أن يتم ترشيحه رسمياً فستكون هناك 3 أسباب فقط تسمح باستبدال بايدن، هي الاستقالة أو الموت أو المعاناة من الإعاقة، وآنذاك سيجتمع رئيس اللجنة الوطنية الديمقراطية مع قادة الكونغرس الديمقراطيين وقادة رابطة الحكام الديمقراطيين لاقتراح بديل، وستصوت اللجنة الوطنية الديمقراطية بكامل هيئتها على هذا البديل.