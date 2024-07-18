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نهاية الرحلة اقتربت.. لماذا يمكن أن "يُجبَر" بايدن على الانسحاب؟

Lebanon 24
18-07-2024 | 16:08
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يبدو أن الرئيس الأميركي جو بايدن في طريقه للانسحاب من سباق انتخابات الرئاسة، بينما أكدت مصادر مطلعة أن نهاية رحلته في هذا المضمار قد اقتربت.

المصادر أوضحت أن أحد الأسباب القوية التي تدفع بايدن للتنحي انخفاض التبرعات لحملته بشدة، فعملية جمع التبرعات التي تحتاج للتوسع قبل 3 أشهر من الانتخابات الرئاسية ضعفت بشكل يقف عائقا أمام تحقيق النصر.
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وذكر مصدر مطلع لـ"اي بي سي نيوز" أن حملة بايدن كانت تعتقد أن التبرعات لها ستنخفض في شهر تموز بنسبة 50 بالمئة عما هو متوقع، لكنها الآن ترى أنها لن تجمع أكثر من 25 بالمئة من أموال المانحين.

وقال المصدر: "الأموال جفت"، بينما قال شخص مقرب من بايدن: "نحن نقترب من النهاية".

ونقلت "إيه بي سي نيوز" عن ديمقراطيين قولهم إنه رغم أن محاولة اغتيال ترامب كان يتوقع لها أن تصرف الأنظار عن الدعوات لتنحي بايدن باعتباره يتعامل مع أزمة وطنية، إلا أن هذا الاعتقاد تلاشى بسرعة، وزاد الالتفاف حول ترامب داخل حزبه.

وأحدثت هذه المستجدات تحولا في موقف الرئيس، الذي بات أكثر انفتاحا على مسألة التنحي وفق مقربين منه.

كما أشارت مصادر إلى أن الرئيس أظهر لبعض مساعديه أنه لن يمضي قدما في الانتخابات إذا اقتنع بعدم جدوى الطريق الذي يسير فيه، وذلك رغم إصراره على الظهور العام ومحاولة الإيحاء بأنه لن ينسحب. (سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية
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