في سابقة تاريخية.. تعيين أول امرأة لقيادة الجيش الكندي

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تولّت الجنرال جيني كارينيان منصب رئيسة هيئة أركان الدفاع في كندا يوم الخميس في مراسم جعلتها أول امرأة تقود القوات المسلحة في البلاد.وكانت كارينيان تلقت تدريها لتصبح مهندسة عسكرية، وقادت قوات في مهام بأفغانستان والبوسنة والهرسك والعراق وسوريا خلال 35 عاماً من الخدمة في الجيش.وقالت كارينيان في متحف الحرب الكندي في أوتاوا: "أشعر بأنني جاهزة ومستعدة وأحظى بالدعم في مواجهة هذا التحدي بأوجهه العديدة".وأضافت: "الصراع في أوكرانيا والشرق الأوسط، والتوتر المتزايد في أماكن أخرى في أنحاء العالم وتغير المناخ وزيادة حجم المطلوب من جنودنا في الداخل والخارج، والتهديدات لقيمنا ومؤسساتنا الديمقراطية ليست سوى قليل من التحديات المعقدة التي نحتاج إلى التكيف معها ومواجهتها".