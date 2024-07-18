بالقرب من السفارة الأميركية.. انفجار ضخم هزّ تل أبيب فجر اليوم (فيديو)

سُمِع وقوع انفجار قوي بشارع بن يهودا في تل أبيب، بالقرب من السفارة الأميركية.

#عاجـــــــــــــل



تضرر مكاتب تابعة للقنصلية الأمريكية في "تل أبيب" بعد انفجار الطائرة المسيرة وسط تل ابيب pic.twitter.com/tjEQub60OX — عبدالله خالد (@Urgent_Abdullah) July 19, 2024 Advertisement

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية أن هناك ترجيحات أن يكون الانفجار ناتجا عن هجوم بطائرة مسيرة، لكن السلطات لم تؤكد ذلك.

أصبحنا و أصبح الملك لله... #تل_أبيب مولعه#جمعة_مباركة pic.twitter.com/y19ymDJJbc — Abdullah Al Alawneh (@Abdulah_Alawnah) July 19, 2024 وقال المتحدث باسم الشرطة: "ورد بلاغ إلى مقر الشرطة عن سماع دوي انفجار في أحد المباني في مدينة تل أبيب. وصلت إلى مكان الحادث قوات كبيرة من شرطة منطقة تل أبيب، وتقوم بالتعامل مع الحادث".

قولو مسرحية

أو قولو هذه الطائره من إيران وليس من اليمن

وان قولو هذه الطائره من #السعودية ثائرا لغزة أن استطعتم قول هذا



قولو ما انتم متعودين لقوله لكي نرى مافعلناه في #تل_أبيب

فحديثكم بالحقيقة عن الأحداث العظيمة يجعلها في نظرنا صغيرها كونكم تتكلمون عن حقيقتها https://t.co/gmCgZxtR2h — طوفان (@twfan49892) July 19, 2024

وقال الجيش في بيان "التحقيق الأولي يشير إلى أن الانفجار في تل أبيب نجم عن سقوط هدف جوي ولم تنطلق صفارات الإنذار. الحادث قيد التحقيق الدقيق".



وأضاف أنه زاد عدد الدوريات الجوية لحماية المجال الجوي الإسرائيلي دون أن يأمر باتخاذ إجراءات جديدة للدفاع المدني.



وكشفت الشرطة العثور على جثة رجل في شقة قريبة من موقع الانفجار قائلة إنها تحقق في الملابسات.



وأظهرت لقطات من الموقع زجاجا مكسورا متناثرا على الأرصفة بينما تجمعت حشود حول الموقع بالقرب من مبنى عليه علامات انفجار وأغلقته الشرطة بشريط.

وبحسب تقارير عبرية

هدف المسيرة الهجومية كان السفارة الامريكية في تل ابيب .

وانفجرت المسيرة على بعد ١٠٠ متر من السفارة.#اليمن_يضرب_تل_ابيب.#هو_الله. pic.twitter.com/4wxbyKjIDr — الانصاري (@lnry150732) July 19, 2024 وذكر الاسعاف الإسرائيلي أن عددا من الإسرائيليين أصيبوا بالانفجار جراء الشظايا الناجمة عن الانفجار الهائل.