بالقرب من السفارة الأميركية.. انفجار ضخم هزّ تل أبيب فجر اليوم (فيديو)

سُمِع وقوع انفجار قوي بشارع بن يهودا في تل أبيب، بالقرب من السفارة الأميركية.
وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية أن هناك ترجيحات أن يكون الانفجار ناتجا عن هجوم بطائرة مسيرة، لكن السلطات لم تؤكد ذلك.
وقال المتحدث باسم الشرطة: "ورد بلاغ إلى مقر الشرطة عن سماع دوي انفجار في أحد المباني في مدينة تل أبيب. وصلت إلى مكان الحادث قوات كبيرة من شرطة منطقة تل أبيب، وتقوم بالتعامل مع الحادث".
وقال الجيش في بيان "التحقيق الأولي يشير إلى أن الانفجار في تل أبيب نجم عن سقوط هدف جوي ولم تنطلق صفارات الإنذار. الحادث قيد التحقيق الدقيق".
وأضاف أنه زاد عدد الدوريات الجوية لحماية المجال الجوي الإسرائيلي دون أن يأمر باتخاذ إجراءات جديدة للدفاع المدني.
وكشفت الشرطة العثور على جثة رجل في شقة قريبة من موقع الانفجار قائلة إنها تحقق في الملابسات.
وأظهرت لقطات من الموقع زجاجا مكسورا متناثرا على الأرصفة بينما تجمعت حشود حول الموقع بالقرب من مبنى عليه علامات انفجار وأغلقته الشرطة بشريط.
وذكر الاسعاف الإسرائيلي أن عددا من الإسرائيليين أصيبوا بالانفجار جراء الشظايا الناجمة عن الانفجار الهائل.