بيلوسي تبلغ الديمقراطيين اقتراب اقتناع بايدن بالانسحاب من السباق الرئاسي

أبلغت رئيسة مجلس النواب السابقة والنائبة عن ولاية كاليفورنيا، نانسي بيلوسي، الخميس، زملاء ديمقراطيين في مجلس النواب أن الرئيس الأميركي، جو بايدن، سيقتنع قريبا بقرار الانسحاب من السباق الرئاسي، وفق ما نقلته صحيفة "واشنطن بوست" عن مصادر مطّلعة على نقاشاتها الخاصة.

Advertisement

وقالت رئيسة مجلس النواب السابقة، التي تركت منصبها القيادي في عام 2022 لكنها لا تزال تتمتع بنفوذ هائل، للديمقراطيين في كاليفورنيا وبعض أعضاء قيادة مجلس النواب إنها تعتقد أن بايدن يقترب من اتخاذ قرار بالتخلي عن محاولته للمشاركة في السباق الرئاسي المقبل، بحسب الصحيفة الأميركية.

ونقلت واشنطن بوست عن ثلاثة مسؤولين ديمقراطيين أن بعض الديمقراطيين يخشون من أن بقاء بايدن في منصبه سينتهي به الأمر إلى تسليم البيت الأبيض لمنافسه الجمهوري، دونالد ترامب.

ورفض مساعدو بيلوسي التعليق على نقاشاتها مع زملائها، منتقدين ما وصفوه بـ "تغذية الإعلام للفوضى" بشأن نقاشاتها مع بايدن.

وقال متحدث باسمها لواشنطن بوست: "الرئيسة بيلوسي تحترم سرية اجتماعاتها ومحادثاتها مع رئيس الولايات المتحدة".

وواصل مستشارو حملة بايدن، الخميس، رفض الحديث عن استبداله في الاقتراع.

وقال تي جيه داكلو، المتحدث باسم حملة بايدن الانتخابية: "لم يتحدث الرئيس بايدن مع قيادة الكونغرس اليوم"، مضيفا أن "الرئيس هو مرشح حزبه، بعد أن فاز بـ 14 مليون صوت خلال الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي. إنه يترشح لإعادة انتخابه، وهذا لن يتغير حتى يفوز بإعادة انتخابه".

وتزايدت المخاوف بين الديمقراطيين بشأن ترشيح بايدن في الأيام الأخيرة، وأشارت واشنطن بوست إنه إلى جانب بيلوسي، أعربت شخصيات بارزة في الحزب، بما في ذلك الرئيس السابق باراك أوباما، وزعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز (نيويورك) وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر (نيويورك)، عن مخاوفهم بشأن استمرار ترشيح بايدن للبيت الأبيض.

أتى هذا بعد أن نقلت شبكة "سي إن إن" الأميركية، الأربعاء، عن 4 مصادر، أن بيلوسي، أخبرت بايدن في محادثة خاصة، أن استطلاعات الرأي "تظهر أنه لا يستطيع هزيمة" ترامب في انتخابات الرئاسة المقبلة، معتبرة أن الرئيس الأميركي "يمكن أن يدمر فرص الديمقراطيين في الفوز بمجلس النواب".

وقال أحد المصادر المطلعة على تفاصيل المكالمة التي جرت بين الاثنين، للشبكة إن الرئيس "رد بالرفض"، وأخبر بيلوسي بأنه "رأى استطلاعات رأي تشير إلى قدرته على الفوز"، فيما قال مصدر آخر إن الرئيس "اتخذ موقفا دفاعيا بشأن استطلاعات الرأي".

وتأتي هذه التطورات بعد تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، مساء الأربعاء، ذكر أن زعيم الأقلية في مجلس النواب، حكيم جيفريز، وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، أبلغا في اجتماعات خاصة منفصلة مع بايدن، الأسبوع الماضي، بأن استمرار ترشيحه يعرض للخطر قدرة الحزب الديمقراطي على السيطرة على أي من مجلسي الكونغرس العام المقبل.

والتقى جيفريز مع بايدن مساء الخميس في البيت الأبيض، وفقا للصحيفة، والتقى به شومر السبت في ريهوبوث في ولاية ديلاوير.

وفي الاجتماعات، ناقش كل زعيم من زعماء الكونغرس مخاوف أعضائه من أن بايدن قد يحرمهم من الأغلبية في الكونغرس، مما يمنح الجمهوريين طريقا أسهل بكثير للمضي قدما في التشريعات، وفقا لأربعة أشخاص مطلعين على الاجتماعات تحدثوا لواشنطن بوست بشرط عدم الكشف عن هويتهم.

وفيما يتعلق بحديث بيلوسي مع بايدن، فقد ذكرت "سي إن إن"، الأربعاء، أنه بعد اتخاذ بايدن "موقف دفاعي"، فإن بيلوسي طلبت من مايك دونيلون، مستشار بايدن منذ فترة طويلة، أن ينضم إلى المكالمة للحديث عن البيانات (المتعلقة باستطلاعات الرأي).

وتمثل هذه المكالمة، المحادثة الثانية المعروفة بين بيلوسي وبايدن منذ المناظرة الرئاسية التي جمعته بترامب في 27 حزيران، ووُصف أداء الرئيس فيها بأنه كان "كارثيا". ولم يكن التاريخ الدقيق للمحادثة الأخيرة واضحًا، إلا أن أحد المصادر أشار إلى أنها كانت "خلال الأسبوع الماضي".

ولم يشر أي من المصادر إلى ما إذا كانت بيلوسي أخبرت بايدن في هذه المحادثة بأنها تعتقد أن الرئيس يجب أن ينسحب من سباق 2024.

ووفق "سي إن إن"، فإن بيلوسي "أمضت الأسابيع التي أعقبت المناظرة في الاستماع إلى مخاوف زملائها" بشأن ترشح بايدن وقدرته على هزيمة ترامب.

وأثارت بيلوسي ضجة عندما قالت في مقابلة الأسبوع الماضي: "الأمر متروك للرئيس ليقرر ما إذا كان سيرشح نفسه أم لا. نحن جميعًا نشجعه على اتخاذ هذا القرار لأن الوقت ينفد".



وعندما طُلب من المتحدث باسم البيت الأبيض أندرو بيتس التعليق على تفاصيل تقرير "سي إن إن" بشأن المكالمة، فإنه لم يتطرق لتفاصيل، وقال: "الرئيس بايدن هو مرشح الحزب. إنه يخطط للفوز ويتطلع إلى العمل مع الديمقراطيين في الكونغرس لتمرير أجندة الـ 100 يوم لمساعدة الأسر العاملة".



من جانبه، قال متحدث باسم بيلوسي لشبكة "سي إن إن"، إن رئيسة مجلس النواب السابقة "موجودة في كاليفورنيا منذ يوم الجمعة، ولم تتحدث مع بايدن منذ ذلك الحين". (الحرة)