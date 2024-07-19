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عربي-دولي

عطل تقني يوقف المطارات في العالم... ويشل هيئات حيوية!

Lebanon 24
19-07-2024 | 03:24
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تسبب عطل تقني عالمي، اليوم الجمعة، في تعطل شركات الطيران الدولية والبنوك ووسائل الإعلام.
 
 
وأثر الخلل التقني العالمي على العمليات في مختلف البلدان بما في ذلك المطارات الإسبانية وشركة الطيران التركية ووسائل الإعلام والبنوك الأسترالية.
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وطلبت هيئة الطيران الأميركية، الجمعة، من كل الرحلات الجوية الهبوط بسبب خلل تقني بالحواسيب.


ويأتي ذلك بعد أن أعلنت شركة مايكروسوفت عن خلل في نظامها العام العالمي، فيما تواجه شركة الأمن السيبراني "Crowdstrike" خللا تقنيا في خدماتها في مختلف أنحاء العالم.

مطارات خارج الخدمة
 
أعلن مطار برلين الجمعة وقف الرحلات الجوية حتى الساعة 08:00 بتوقيت غرينتش.

وقالت الشركة المشغلة للمطار في منشور على منصة إكس إن المطار يعاني من تأخير في تسجيل وصول الركاب بسبب خلل فني.

وقالت كذلك الخطوط الجوية التركية اليوم إنها تواجه مشكلات في أنظمة الحجز وتسجيل وصول الركاب وإصدار التذاكر بسبب خلل فني عالمي.

وذكر مكتب المساعدة الخاص بالشركة التركية في منشور على إكس أن العمل جار على حل المشكلة.

 توقف بث سكاي نيوز البريطانية
توقفت قناة سكاي نيوز البريطانية عن البث المباشر الجمعة.

وقال ديفيد رودس الرئيس التنفيذي لشبكة سكاي نيوز على إكس: "لم تتمكن سكاي نيوز من البث التلفزيوني المباشر هذا الصباح، ونبلغ المشاهدين حاليا أننا نعتذر عن الانقطاع".

كما توقف العمل في النظام الطبي في بريطانيا بسبب مشاكل في أنظمة العمل. (سكاي نيوز)
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