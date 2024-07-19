تعطل الإنترنت يطال أولمبياد باريس

أعلنت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس، أن عملياتها المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات تأثرت نتيجة انقطاع الإنترنت قبل أسبوع واحد من موعد انطلاق الدورة.



وقالت اللجنة المنظمة في بيان: "لجأنا لتفعيل خطط الطوارئ من أجل استمرار عملياتنا". (سكاي نيوز)

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