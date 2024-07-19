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عربي-دولي

تعطل الإنترنت يطال أولمبياد باريس

Lebanon 24
19-07-2024 | 05:30
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أعلنت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس، أن عملياتها المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات تأثرت نتيجة انقطاع الإنترنت قبل أسبوع واحد من موعد انطلاق الدورة.

وقالت اللجنة المنظمة في بيان: "لجأنا لتفعيل خطط الطوارئ من أجل استمرار عملياتنا". (سكاي نيوز)
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