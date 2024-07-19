بعد تعرّضه للاغتيال.. ضمادة ترامب تتحوّل إلى "موضة" بين أنصاره (صور)

تضامن أنصار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي تعرض لمحاولة اغتيال، معه، في المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري في ميلووكي، حيث وضع بعض الحاضرين ضمادات مزيفة على الأذن في بادرة رمزية تضامناً مع دونالد ترامب.

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ووصل الرئيس السابق إلى المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري وهو يرتدي ضمادة بيضاء كبيرة على أذنه اليمنى، بعد أن أُصيبت برصاصة خلال محاولة اغتيال في تجمع حاشد في بنسلفانيا، يوم السبت.





وقالت مندوبة ولاية أريزونا سوزان إلسورث: "نساعد الرئيس ترامب في إطلاق صرخة جديدة في عالم الموضة... ونتضامن معه في ما أصابه.. ونريد فقط أن يعرف قدر حبنا له".



كما قال جو نيليا، مندوب أريزونا، إن الضمادة تمثل "أحدث صيحات الموضة"، مضيفاً "سيضع كل شخص في العالم هذه الضمادة قريباً جداً".



وأوضح نيليا كيف تم صنع الضمادة عن طريق طي قطعة من الورق، وقال: "لقد وضعتها لتكريم ترامب". ووصل الرئيس السابق إلى المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري وهو يرتدي ضمادة بيضاء كبيرة على أذنه اليمنى، بعد أن أُصيبت برصاصة خلال محاولة اغتيال في تجمع حاشد في بنسلفانيا، يوم السبت.وقالت مندوبة ولاية أريزونا سوزان إلسورث: "نساعد الرئيس ترامب في إطلاق صرخة جديدة في عالم الموضة... ونتضامن معه في ما أصابه.. ونريد فقط أن يعرف قدر حبنا له".كما قال جو نيليا، مندوب أريزونا، إن الضمادة تمثل "أحدث صيحات الموضة"، مضيفاً "سيضع كل شخص في العالم هذه الضمادة قريباً جداً".وأوضح نيليا كيف تم صنع الضمادة عن طريق طي قطعة من الورق، وقال: "لقد وضعتها لتكريم ترامب".





وكان ترامب كشف في اليوم الأخير من مؤتمر الحزب الجمهوري في ميلووكي الذي استمر لأربعة أيام، تفاصيل دقيقة عن محاولة اغتياله وقال "كانت رصاصة القاتل على بعد ربع بوصة"، مبيناً أنه فقد جزءا من أذنه. وكان ترامب كشف في اليوم الأخير من مؤتمر الحزب الجمهوري في ميلووكي الذي استمر لأربعة أيام، تفاصيل دقيقة عن محاولة اغتياله وقال "كانت رصاصة القاتل على بعد ربع بوصة"، مبيناً أنه فقد جزءا من أذنه.