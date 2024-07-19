هيئة بريطانية: تلقينا بلاغا عن حادث جنوب شرق عدن اليمنية

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أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الجمعة، أنها تلقت بلاغا عن حادث على بعد 83 ميلا بحريا جنوب شرق محافظة عدن اليمنية.وقالت الهيئة، في بيان، لقد "تلقينا تقريرا عن وقوع حادث على بعد 83 ميلا بحريا جنوب شرق عدن اليمنية".وأوضحت أن "قبطان سفينة (لم تحدد هويتها) أبلغ عن إصابة السفينة بمقذوفات مجهولة".وبحسب الهيئة البريطانية، "تم الإبلاغ عن سلامة السفينة وطاقمها".(الاناضول)