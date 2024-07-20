بعد اعلان دعمه لترامب.. ماسك: يجب أن يكون هناك حد أقصى لعمر الرئيس الأميركي

أيد رجل الأعمال الأميركي ومالك شركة "سبيس إكس" إيلون ماسك في منشور على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" الاقتراح القائل بضرورة وضع حد أقصى عمري لرئيس الولايات المتحدة.

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وكتب تعليقا على منشور لأحد المستخدمين تساءل فيه عن سبب عدم وجود حد أقصى لعمر رئيس البيت الأبيض: "نعم، يجب أن يكون هناك حد أقصى لعمر رئيس الولايات المتحدة".وتأتي هذه التساؤلات على خلفية الهفوات والأخطاء التي كثيرا ما تكون أسبابا لخصوم أكبر رئيس في تاريخ الولايات المتحدة جو بايدن السياسيين للتشكيك في قدراته العقلية. ويستخدمه الجمهوريون في معركة حزبية للتشكيك في قدرة بايدن البالغ من العمر 81 عاما على قيادة البلاد بفعالية.