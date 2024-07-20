معلومات جديدة تُكشف: "درون" ساعدت من حاول قتل ترامب.. قبل ساعات من الحادث!

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تتكشف تفاصيل بشأن محاولة اغتيال الرئيس الأميركي دونالد ترامب وذلك على الرغم من مرور أسبوع على الحادثة التي هزّت العالم بأسره.طائرة بدون طيارفقد كشف تقرير أميركي جديد أن المسلح الذي حاول قتل دونالد ترامب تمكن من تشغيل طائرة بدون طيار قبيل تنفيذه مخططه.وأضاف مسؤولون في إنفاذ القانون مطلعون على الأمر، أن الفاعل توماس ماثيو كروكس، الذي حاول قتل دونالد ترامب تمكن من تشغيل طائرة بدون طيار والحصول على لقطات جوية لأرض المعارض في غرب بنسلفانيا قبل وقت قصير من خطاب الرئيس السابق هناك.كما شددوا على أن هذه النتيجة لربما تسلط الضوء بشكل أكبر على الثغرات الأمنية المذهلة التي سبقت محاولة اغتيال ترامب.وأضاف المسؤولون أن كروكس حلّق بطائرة بدون طيار في مسار طيران مبرمج في وقت سابق من يوم 13 تموز الجاري، لتمشيط أراضي معرض مزرعة بتلر قبل تجمع ترامب المشؤوم، وفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال".وأوضحوا أن المسار المحدد مسبقا يشير إلى أن كروكس حلّق بطائرة بدون طيار أكثر من مرة أثناء بحثه واستطلاعه لموقع الحدث.أتت هذه التطورات في وقت لا يزال فيه التحقيق جارياً لمعرفة كل تفاصيل محاولة اغتيال الرئيس الأميركي السابق التي جرت يوم السبت الماضي، أثناء تجمع انتخابي في بنسلفانيا وهزّت العالم بأسره.في حين كشف المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية، في اليوم الأخير من مؤتمر الحزب الجمهوري في ميلووكي أمس الجمعة، عن تفاصيل جديدة، مؤكداً أن رصاصة القاتل كانت على بعد ربع بوصة منه فقط.رغم ذلك أشار إلى أنه سيتحدث خلال المؤتمر عما حدث ولن يسمعه منه أحد مرة أخرى أبدًا، لأنه "أمر مؤلم جدًا" بالنسبة له.محاولة اغتياليذكر أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، كان نجا من محاولة اغتيال، السبت، خلال تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا، بعد إطلاق أعيرة نارية من مسافة تبعد نحو 150 مترا، باتجاه المنطقة التي كان يتحدث فيها، وإصابة أذنه.وأكد مكتب التحقيقات الفيدرالي، أن المهاجم الذي استهدف ترامب يدعى توماس ماثيو كروكس، ويبلغ من العمر 20 عاما.(العربية)