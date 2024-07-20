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عربي-دولي

اغتيال نائبة أوكرانية بالرصاص.. وتفاصيل تكشف ما جرى!

Lebanon 24
20-07-2024 | 12:16
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قضت النائبة الأوكرانية السابقة، إيرينا فاريون، اليوم السبت، بعد تعرضها لإطلاق نار في مدينة لفيف غربي أوكرانيا، وفق ما أعلنت السلطات.

وفي رسالة على تليغرام، ذكرت الشرطة الوطنية الأوكرانية أن إيرينا فاريون قضت متأثرة بجروحها في المستشفى بعد تعرضها لمحاولة اغتيال.
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وقال رئيس بلدية لفيف أندريه سادوفي "ما زلت مصرا على أن لا مكان آمنا في أوكرانيا"، منددا بما وصفه بأنه "اغتيال مشين"، ومقدما تعازيه إلى عائلة الضحية.

إلى ذلك، أوضحت النيابة الأوكرانية إن الهجوم وقع مساء الجمعة حين أطلق مجهول النار على إيرينا فاريون فاصيبت بجروح بالغة في رأسها.

من جانبه، كتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على منصة "إكس": "تم التحقق من كل كاميرات المراقبة، وتم استجواب الشهود ومعاينة العديد من أحياء (لفيف). يتم تحليل كل الخيوط بما فيها تلك التي تفضي إلى روسيا".

كما أوضح وزير الداخلية إيغور كليمنكو، مساء الجمعة، في لفيف أن المشتبه به كان يرصد منزل الضحية منذ أيام عدة، لافتا الى أن كاميرات المراقبة في مكان اغتيال البرلمانية السابقة، كانت مطفأة لحظة اغتيالها.

وفاريون في عامها الستين، متخصصة في اللغات والألسنية وكانت نائبة عن الحزب القومي "سفوبودا" بين 2012 و2014.

وعرفت النائبة السابقة بعدائها الشديد لروسيا ودعواتها لقتل الروس والناطقين بالروسية وملاحقتهم وإهانتهم في كل مكان. (العربية)
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