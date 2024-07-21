سباق الرئاسة.. هل تخوض هيلاري المواجهة الثانية ضد ترامب؟

أقوى حجة ضد استبدال الرئيس الأميركي جو بايدن كمرشح ديمقراطي لعام 2024 هي فكرة عدم وجود خليفة مناسب.





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ووفقا لكاتب المقال، المستشار السياسي لعدد من الشخصيات البارزة في الحكومة البريطانية بابلو أوهانا، فإنه على مدار أكثر من أسبوعين، دار نقاش علني بلا نهاية حول ترشيح بايدن، حيث دعاه الديمقراطيون مرارًا وتكرارًا إلى اتخاذ قرار، بشأن الانسحاب من السباق الرئاسي.





وأشار أوهانا إلى أن هذا الأمر "ضار ومثير للانقسام ولا يؤدي إلا إلى تحسين فرص دونالد ترامب".



وقال "لقد دافعت بشراسة عن بايدن في الماضي وطالبت الديمقراطيين بالوقوف في صف خلف رجلنا، لكننا بحاجة إلى وضع حد لهذا النقاش. إذا كان لبايدن أن يستسلم للساحة، فيتعين علينا أن نفكر في الأسباب التي تجعل كلينتون ليست مجرد بطلة مناسبة لتولي هذا المنصب، بل ربما الأقوى على الإطلاق".





وأوضح جملة من الأسباب، من بينها:



هيلاري كلينتون أصغر من بايدن وترامب. ونظراً للضجة الحالية بشأن التقدم في السن، فهذه ليست حقيقة تافهة؛ الطاقة والقدرة على التحمل تعادل القدرة. ولكن هناك، ليس مجرد شخص جيد، بل واحد من أكثر الأشخاص تأهيلاً على الإطلاق للترشح لمنصب الرئاسة: هيلاري رودهام كلينتون، بحسب ما ذكر موقع "ذي هيل" الأميركي، في مقال رأي بعنوان "جاهزون للجولة الثانية: لماذا نحتاج إلى هيلاري أكثر من أي وقت مضى".ووفقا لكاتب المقال، المستشار السياسي لعدد من الشخصيات البارزة في الحكومة البريطانية بابلو أوهانا، فإنه على مدار أكثر من أسبوعين، دار نقاش علني بلا نهاية حول ترشيح بايدن، حيث دعاه الديمقراطيون مرارًا وتكرارًا إلى اتخاذ قرار، بشأن الانسحاب من السباق الرئاسي.وأشار أوهانا إلى أن هذا الأمر "ضار ومثير للانقسام ولا يؤدي إلا إلى تحسين فرص دونالد ترامب".وقال "لقد دافعت بشراسة عن بايدن في الماضي وطالبت الديمقراطيين بالوقوف في صف خلف رجلنا، لكننا بحاجة إلى وضع حد لهذا النقاش. إذا كان لبايدن أن يستسلم للساحة، فيتعين علينا أن نفكر في الأسباب التي تجعل كلينتون ليست مجرد بطلة مناسبة لتولي هذا المنصب، بل ربما الأقوى على الإطلاق".هيلاري كلينتون أصغر من بايدن وترامب. ونظراً للضجة الحالية بشأن التقدم في السن، فهذه ليست حقيقة تافهة؛ الطاقة والقدرة على التحمل تعادل القدرة.

كلينتون بديل جاهز. إنها تمتلك سيرة ذاتية لا مثيل لها وعمقًا لا مثيل له من الخبرة. لقد أعادت باستمرار تحديد الأدوار التي خدمتها، من وزيرة الخارجية وعضو مجلس الشيوخ الأميركي إلى السيدة الأولى ومحامية صندوق الدفاع عن الأطفال. إن خلفيتها الواسعة في الشؤون المحلية والدولية ليست مثيرة للإعجاب فحسب، وفي وقت حيث أصبحت السياسة العالمية متقلبة ومعقدة على نحو متزايد، فإن تجربتها لا تقدر بثمن. إن دفاعها المستمر عن حقوق الأطفال والرعاية الصحية يضيف طبقة أخرى من الجاذبية.

سوف يسارع النقاد إلى الإشارة إلى الخلافات التي اندلعت عام 2016، خصوصا "فضيحة رسائل البريد الإلكتروني"، لكن هذه الهجمات متعبة وتم التحقيق فيها بشكل شامل، وقد تمت تبرئتها من جميع التهم، على العكس من ترامب.

على الرغم من فوزها في التصويت الشعبي، هناك الملايين من الناخبين الذين يندمون على عدم دعمها في عام 2016، ووفقًا لاستطلاع للرأي نُشر في أعقاب مناظرة بايدن الكارثية، فإن كلينتون هي المفضلة بالفعل لإسقاط ترامب، بنسبة 43% مقابل 41%.

تتمتع كلينتون بمكانة فريدة لتقييم استراتيجيات الحملة وتحسينها، ولن يشكل جمع التبرعات تحديًا لها؛ إذ خلال حملاتها الانتخابية، جمعت المليارات من أموال الحملة من التبرعات الشعبية، وحملات جمع التبرعات ذات الدولارات المرتفعة، ولجان العمل السياسي.

إن قدرتها على التواصل مع جماهير متنوعة والتعبير عن الأفكار المعقدة بوضوح واقتناع تعيد ترسيخها كسيدة دولة عالمية هائلة، على النقيض من سخرية زعماء العالم من ترامب.

لكن الأمر لا يتعلق بكلينتون، فالانتخابات الأخيرة في الهند وجنوب أفريقيا وبريطانيا وفرنسا تسلط الضوء على التحدي العالمي الذي يواجه شاغلي المناصب، حيث يعاني بعضهم من خسائر كارثية.



إن المطالبة بالتغيير على نطاق واسع، مهما كانت غامضة، أثبتت في كثير من الأحيان أنها لا يمكن التغلب عليها. وتستطيع كلينتون أن تقوم بحملتها استناداً إلى سجلها الاستثنائي في الخدمة العامة والزعامة المثبتة في حين تتجنب مخاطر شغل المناصب، وتجسد الاستقرار والتجديد ــ وهي الاستراتيجية التي نجحت مؤخراً في المملكة المتحدة.



ثم هناك الإمكانية الواضحة، وإن كانت تاريخية، لأن تصبح أول رئيسة للبلاد، وهو الإنجاز الذي لم يتحقق بعد للأسف.



وختم قائلا "لدى الديمقراطيين مرشحة محنكة وذكية وقادرة على التكيف وهي هيلاري كلينتون. وبدون عبء شغل المنصب، يمكنها أن تترشح على أساس برنامج من الاستقرار، والتعافي، والتقدم، مع المصداقية التي اكتسبتها طوال حياتها في الخدمة العامة والقيادة المثبتة. في ترشيحها، قد نجد أفضل فرصة لدينا للاحتفاظ بالبيت الأبيض وتجاوز مشهد المصارعة السياسي". (سكاي نيوز)