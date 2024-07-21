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عربي-دولي

حادثة مأسويّة... عذب طفلته وضربها حتّى فارقت الحياة!

Lebanon 24
21-07-2024 | 08:50
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شهدت منطقة أم بيومي في شبرا الخيمة في محافظة القليوبية في مصر واقعة مأسوية، حيث أقدم والد على تعذيب ابنته وضربها حتى الموت.

ولم تحرك دموع الطفلة ذات الـ4 سنوات وصراخها، شعرة لدى الأب الذي استمر في ضرب طفلته بسبب تبولها الاإرادي، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.
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وأمرت جهات التحقيق في محافظة القليوبية، بحبس الأب المتهم بقتل طفلته 4 أيام على ذمة التحقيقات. (العربية)
 
 
 

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