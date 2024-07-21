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عربي-دولي

بالفيديو.. الحرارة المرتفعة تذيب الإسفلت في تركيا

Lebanon 24
21-07-2024 | 10:22
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تسببت درجات الحرارة المرتفعة في تركيا بإذابة أسفلت الطرقات في العديد من مناطق البلاد.

وذكرت قناة "تي جي آر تي هابر" التلفزيونية، أن درجات الحرارة تجاوزت الـ44 في عدة مناطق تركية.

وأضافت القناة: "تركيا تكافح مع الطقس الحار، ارتفعت الحرارة بشكل كبير في منطقة بودروم موغلا خلال الأيام القليلة الماضية، وارتفعت درجة حرارة الهواء إلى 44 درجة، مما أدى إلى ذوبان الأسفلت على الطرق".
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وأشارت القناة إلى أن ذلك قد خلق صعوبات لسكان المناطق الريفية والسائقين الذين يمرون على طول هذه الطرق. وأشارت القناة إلى أنه "في الأسبوع المقبل، من المتوقع أن تنخفض درجة حرارة الهواء بمقدار 2-3 درجات".

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