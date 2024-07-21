بالفيديو.. الحرارة المرتفعة تذيب الإسفلت في تركيا

تسببت درجات الحرارة المرتفعة في تركيا بإذابة أسفلت الطرقات في العديد من مناطق البلاد.



وذكرت قناة "تي جي آر تي هابر" التلفزيونية، أن درجات الحرارة تجاوزت الـ44 في عدة مناطق تركية.



وأضافت القناة: "تركيا تكافح مع الطقس الحار، ارتفعت الحرارة بشكل كبير في منطقة بودروم موغلا خلال الأيام القليلة الماضية، وارتفعت درجة حرارة الهواء إلى 44 درجة، مما أدى إلى ذوبان الأسفلت على الطرق".

Bodrum'da 45 derece sıcakta asfalt eridi. Bölgeden geçenler ve sürücüler eriyen asfalt nedeniyle zor anlar yaşadı.#EkranHaber pic.twitter.com/705X5ePcv4 — EKRAN HABER (@ekranhabercom) July 20, 2024 Advertisement

وأشارت القناة إلى أن ذلك قد خلق صعوبات لسكان المناطق الريفية والسائقين الذين يمرون على طول هذه الطرق. وأشارت القناة إلى أنه "في الأسبوع المقبل، من المتوقع أن تنخفض درجة حرارة الهواء بمقدار 2-3 درجات".