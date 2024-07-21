ترامب يغير الدفة.. خطة هجومية تنتظر هاريس

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وخلال الأيام الماضية، دفع الضغط على تنحي الرئيس الأميركي والحديث الذي كثر في الآونة الأخيرة عن إمكانية أن تكون كامالا هاريس كمرشحة ديمقراطية لاستكمال سباق الرئاسة، دفع الجمهوريين إلى الاستعداد على ما يبدو لكل السيناريوهات وفْقَا لصحيفة "نيويورك تايمز" New York Times.



لكنْ ما هي خطةُ فريق ترامب؟



استعد الفريقُ لنشرِ إعلاناتٍ تركزُ على سجلِ هاريس في البيتِ الأبيض والسابق في ولايةِ كاليفورنيا، حيثُ عدَّ الفريق مقالات معارضة عنها وأجرى استطلاع رأي لاختبارِ نقاطِ ضعفِها. انسحب الرئيس الأميركي جو بايدن من سباق انتخابات 2024 للرئاسة، اليوم الأحد، منهيا محاولته لإعادة انتخابه بعد مناظرة كارثية مع دونالد ترامب أثارت شكوكا حول أهليته للمنصب قبل أربعة أشهر فقط من الانتخابات.وخلال الأيام الماضية، دفع الضغط على تنحي الرئيس الأميركي والحديث الذي كثر في الآونة الأخيرة عن إمكانية أن تكون كامالا هاريس كمرشحة ديمقراطية لاستكمال سباق الرئاسة، دفع الجمهوريين إلى الاستعداد على ما يبدو لكل السيناريوهات وفْقَا لصحيفة "نيويورك تايمز" New York Times.استعد الفريقُ لنشرِ إعلاناتٍ تركزُ على سجلِ هاريس في البيتِ الأبيض والسابق في ولايةِ كاليفورنيا، حيثُ عدَّ الفريق مقالات معارضة عنها وأجرى استطلاع رأي لاختبارِ نقاطِ ضعفِها.

لم يقف الفريقُ عند هذا الحد بل جهّزَ مقالات وتقارير مشابهة وجّه فيها سهامَه على بعضِ الديمقراطيين الذين قد يترشحوا حالَ انسحابِ بايدن.



لكنَّ حصةَ الأسد في الهجومِ تتركزُ على هاريس التي لم تصمتْ هذه المرّة ودافعَ عنها متحدثُها بريان فالون، متهماً ترامب بأنه دائما ما يلجأُ إلى الكذبِ بشأنِ سجلِّ هاريس.



والجدير بالذكر أن ترامب خفّفَ من انتقادِه لبايدن في الآونةِ الأخيرة على أملِ أن يبقى حتى يرشحَه الحزبُ رسميًا ويصبحَ الأوان قد فاتَ لاستبدالِه.



وكانت "نيويورك تايمز" New York Times رجّحت أن ترامب يفضلُ بايدن لأن معدّلاتِ تأييدِه انخفضت والكرةُ أصبحت بملعبِ ترامب للوصولِ إلى البيتِ الأبيض.



فيما يشتعل صراع الانتخابات الرئاسية بالولايات المتحدة الأميركية، طل المرشح الجمهوري والرئيس السابق للولايات المتحدة دونالد ترامب في مهرجانه الانتخابي الأول من ولاية ميشيغان الأميركية، وذلك بعد حادثة اغتياله الفاشلة في بنسلفانيا.

يذكر أن حادثة الاغتيال تلك كانت حجرَ الزاوية وقلبت موازين السباق الرئاسي رأسًا على عقب. فأصبح ترامب بين أنصاره الجمهوريين كالأبطال الخارقين الذي تخطى حادثة اغتياله من أجل أميركا، وذلك على حد قول مناصريه من الجمهوريين. وقد نشر الرئيس السابق عدة صور ومقاطع من المهرجان الانتخابي على حساباته في "إنستغرام" و"تروث سوشيال".



وقال الرئيس السابق إن التهم التي تم توجيهها له من تلفيق الرئيس جو بايدن، واصفا إياه بـ"الرجل المريض".



وأضاف بالقول: "لقد تم اتهامي من أجلكم وهي اتهامات من صنع بايدن فهو رجل مريض يقوم بتوجيه الاتهامات ضد خصمه اعتقادا منه أنه بهذه الطريقة سيفوز بالانتخابات".