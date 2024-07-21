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تعهدت نائبة الرئيس الأميركي جو بايدن، كمالاا هاريس، هاريس بالفوز بترشيح الحزب الديموقراطي و"هزيمة دونالد ترامب".وقالت هاريس في بيان: "بالنيابة عن الشعب الأمريكي، أشكر جو بايدن على قيادته الاستثنائية كرئيس للولايات المتحدة وعلى عقوده من الخدمة لبلدنا. إن إرثه الرائع من الإنجازات لا مثيل له في التاريخ الأمريكي الحديث، ويتجاوز إرث العديد من الرؤساء الذين خدموا فترتين في المنصب.وأضافت: "إنه لشرف عظيم أن أخدم كنائب للرئيس، وأنا ممتن للغاية للرئيس والدكتور بايدن وعائلة بايدن بأكملها. تعرفت على الرئيس بايدن لأول مرة من خلال ابنه بو. كنا أصدقاء منذ أيامنا هذه. وبينما كنا نعمل معًا، كان بو يروي لي قصصًا عن والده، وعن نوع الرجل الذي كان عليه، والصفات التي كان بو يحترمها في والده وهي نفس القيم التي رأيتها كل يوم في قيادة جو كرئيس: صدقه ونزاهته وقلبه الكبير والتزامه بإيمانه وعائلته وحبه لبلدنا والشعب الأمريكي.وتابعت: "بهذا العمل الوطني المتفاني، يفعل الرئيس بايدن ما فعله طوال حياته الخدمية: وضع الشعب الأميركي وبلدنا فوق كل شيء آخر.وواصلت: "يشرفني أن أحصل على تأييد الرئيس ونيتي هي الفوز بهذا الترشيح والفوز به. خلال العام الماضي، سافرت عبر البلاد، وتحدثت مع الأميركيين حول الاختيار الواضح في هذه الانتخابات المهمة. وهذا ما سأفعله". سأواصل القيام بذلك في الأيام والأسابيع المقبلة، وسأبذل كل ما في وسعي لتوحيد الحزب الديمقراطي - وتوحيد أمتنا - لهزيمة دونالد ترامب وأجندته المتطرفة لمشروع 2025.واختتمت: "أمامنا 107 أيام حتى يوم الانتخابات. معًا، سنقاتل. ومعًا، سنفوز".