Advertisement

عربي-دولي

غلاف مجلة أميركية تنبأ بمغادرة بايدن.. هذا سره

Lebanon 24
22-07-2024 | 02:30
A-
A+
Doc-P-1225186-638572374915303003.png
Doc-P-1225186-638572374915303003.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال المتحدث باسم البيت الأبيض أندرو بيتس إن الرئيس جو بايدن يتطلع إلى إنهاء فترة ولايته الرئاسية وذلك بعد إعلانه الانسحاب من السباق الرئاسي. جاء هذا عقب ورود مطالبات من قبل عدد من المشرعين الجمهوريين في الكونغرس بتنحي بايدن على الفور.
Advertisement

أحداث كبيرة ومتسارعة شهدتها الساحة السياسية الأميركية خلال الأيام الماضية. وكل شيء بدأ في 27 حزيران الماضي، أي يوم المناظرة الجدلية بين جو بايدن ودونالد ترامب، حيث وُصف أداء الرئيس الحالي بـ"الكارثي".

مجلة "تايم" Time الأميركية، وبعد هذه المناظرة نشرت غلافها يُظهر بايدن وهو يغادر الصورة أي السباق الرئاسي، مرفقا بكلمة "ذعر".

وعقب انسحاب الرئيس بايدن من السباق الرئاسي، 21 تموز، نشرت المجلة نفسها، غلافا آخر لكن بلا أي كلمة، لتكمل ما بدأته بعد المناظرة. بالغلاف على اليسار لا تظهر فيه أصلا ملامح بايدن، فقط جسده وهو قد خرج من السباق، ومن ورائه البديل المحتمل والمتوقع نائبته كامالا هاريس، التي حصلت على دعم كبار قادة الديمقراطيين، لتكون مرشحة الحزب أمام دونالد ترمب.

وما بين هذين التاريخين، انخفضت شعبية بايدن، وطالبه الكثيرون من حزبه بالانسحاب حتى يحافظ على إرثه السياسي حتى تحقق الأمر اليوم.


تراجع بايدن في أقل من شهر

27 حزيران
تراجع أداء بايدن أمام ترمب في المناظرة الرئاسية والتشكيك بأهليته لمنصب الرئيس

28 حزيران
بايدن بخطاب في حملته الانتخابية في ولاية كارولينا الشمالية لم أعد أتحدث بسلاسة لكنني أعرف كيف أقول الحقيقة

2 تموز
لويد دوجت أول ممثل ديمقراطي يدعو بايدن إلى التنحي

5 تموز
بايدن لـ ABC الرب وحده هو الذي يستطيع إقناعي بالتنحي ولن أخضع لاختبار معرفي

8 تموز
بايدن لبرنامج MORNING JOE لن أذهب إلى أي مكان

10 تموز
نانسي بيلوسي: القرار متروك للرئيس إذا كان سيستمر في السباق الرئاسي.. وبيتر ويلش أول سيناتور ديمقراطي يطالب بايدن بالانسحاب

11 تموز قمة الناتو في واشنطن
بايدن أشار إلى الرئيس الأوكراني بـ"الرئيس بوتين" ونائبته هاريس باسم ترمب

13 تموز
بايدن يبتعد عن الأضواء بعد تعرض ترمب لمحاولة اغتيال

17 تموز
إصابة بايدن بكورونا والديمقراطي آدم شيف يدعوه إلى تمرير الشعلة

19 تموز
بايدن يعلن عودته لحملته الانتخابية رغم دعوات الديمقراطيين لانسحابه

21 تموز
بايدن يعلن انسحابه من السباق الرئاسي. (سكاي نيوز)

عربي-دولي

منوعات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:00 | 2024-07-22
06:54 | 2024-07-22
06:48 | 2024-07-22
06:42 | 2024-07-22
06:39 | 2024-07-22
06:39 | 2024-07-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24