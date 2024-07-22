غلاف مجلة أميركية تنبأ بمغادرة بايدن.. هذا سره

Advertisement

قال المتحدث باسم البيت الأبيض أندرو بيتس إن الرئيس جو بايدن يتطلع إلى إنهاء فترة ولايته الرئاسية وذلك بعد إعلانه الانسحاب من السباق الرئاسي. جاء هذا عقب ورود مطالبات من قبل عدد من المشرعين الجمهوريين في الكونغرس بتنحي بايدن على الفور.أحداث كبيرة ومتسارعة شهدتها الساحة السياسية الأميركية خلال الأيام الماضية. وكل شيء بدأ في 27 حزيران الماضي، أي يوم المناظرة الجدلية بين جو بايدن ودونالد ترامب، حيث وُصف أداء الرئيس الحالي بـ"الكارثي".مجلة "تايم" Time الأميركية، وبعد هذه المناظرة نشرت غلافها يُظهر بايدن وهو يغادر الصورة أي السباق الرئاسي، مرفقا بكلمة "ذعر".وعقب انسحاب الرئيس بايدن من السباق الرئاسي، 21 تموز، نشرت المجلة نفسها، غلافا آخر لكن بلا أي كلمة، لتكمل ما بدأته بعد المناظرة. بالغلاف على اليسار لا تظهر فيه أصلا ملامح بايدن، فقط جسده وهو قد خرج من السباق، ومن ورائه البديل المحتمل والمتوقع نائبته كامالا هاريس، التي حصلت على دعم كبار قادة الديمقراطيين، لتكون مرشحة الحزب أمام دونالد ترمب.وما بين هذين التاريخين، انخفضت شعبية بايدن، وطالبه الكثيرون من حزبه بالانسحاب حتى يحافظ على إرثه السياسي حتى تحقق الأمر اليوم.تراجع بايدن في أقل من شهر27 حزيرانتراجع أداء بايدن أمام ترمب في المناظرة الرئاسية والتشكيك بأهليته لمنصب الرئيس28 حزيرانبايدن بخطاب في حملته الانتخابية في ولاية كارولينا الشمالية لم أعد أتحدث بسلاسة لكنني أعرف كيف أقول الحقيقة2 تموزلويد دوجت أول ممثل ديمقراطي يدعو بايدن إلى التنحي5 تموزبايدن لـ ABC الرب وحده هو الذي يستطيع إقناعي بالتنحي ولن أخضع لاختبار معرفي8 تموزبايدن لبرنامج MORNING JOE لن أذهب إلى أي مكان10 تموزنانسي بيلوسي: القرار متروك للرئيس إذا كان سيستمر في السباق الرئاسي.. وبيتر ويلش أول سيناتور ديمقراطي يطالب بايدن بالانسحاب11 تموز قمة الناتو في واشنطنبايدن أشار إلى الرئيس الأوكراني بـ"الرئيس بوتين" ونائبته هاريس باسم ترمب13 تموزبايدن يبتعد عن الأضواء بعد تعرض ترمب لمحاولة اغتيال17 تموزإصابة بايدن بكورونا والديمقراطي آدم شيف يدعوه إلى تمرير الشعلة19 تموزبايدن يعلن عودته لحملته الانتخابية رغم دعوات الديمقراطيين لانسحابه21 تموزبايدن يعلن انسحابه من السباق الرئاسي. (سكاي نيوز)