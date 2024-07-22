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عربي-دولي
كيف يُمكن تفعيل التعديل 25 من الدستور الأميركي لعزل بايدن؟
Lebanon 24
22-07-2024
|
07:46
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ذكرت "العربية"، أنّ السكرتير الصحافي للبيت الأبيض أندرو بيتس، كشف أن الرئيس الأميركي جو بايدن لا ينوي الاستقالة قبل الأوان بعد إعلان إنهاء مشاركته في السباق الانتخابي.
وكان رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون قد دعا بايدن إلى ترك منصبه بعد إعلان انسحابه من الانتخابات.
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وينص التعديل الـ25 من الدستور الأميركي على أن نائب الرئيس يجب أن يحل محل الرئيس في حالة وفاته وهو في منصبه أو استقالته، أو إذا أعلن أعضاء الحكومة أن الرئيس غير قادر على أداء واجبات منصبه.
وبموجب التعديل، يمكن لنائب الرئيس و15 مسؤولا رئيسيا في الحكومة تقديم "إعلان كتابي" يفيد بأن الرئيس "غير قادر على القيام بسلطات وواجبات" الرئاسة.
ويتم بعد ذلك إرسال هذا الإعلان إلى رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ، وعندها "يتولى نائب الرئيس على الفور" صلاحيات الرئاسة، وفقا للمادة 4 من التعديل الـ25.
ويمكن للرئيس بعد ذلك استخدام حق النقض ضد إعلان مجلس الوزراء واستئناف منصبه كرئيس.
بعد ذلك، سيكون أمام مجلس الوزراء ونائب الرئيس فترة 4 أيام لتقرير ما إذا كان سيتم تجاوز اعتراض الرئيس بشكل فعال أم لا، وعند هذه النقطة سيكون أمام الكونغرس 48 ساعة للإقرار.
ويحتاج القرار إلى أغلبية ثلثي المجلسين ليصبح نافذا وهو أمر غير متوقع. (العربية)
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