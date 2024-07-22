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عربي-دولي

خسائر بشرية كبيرة تتكبدها أوكرانيا.. إليكم ما كشفت عنه روسيا

Lebanon 24
22-07-2024 | 09:26
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علنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على 1970 عسكريا أوكرانيا وتدمير مئات الدبابات والمدرعات والأسلحة الغربية، وإسقاط عشرات المسيرات والصواريخ أطلقتها قوات كييف خلال 24 ساعة.

ولفت بيان وزارة الدفاع اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا إلى أن قوات الشمال الروسية عززت مواقعها وصدت 3 هجمات وبلغت خسائر العدو 270 عسكريا وتم تدمير مدافع غربية وآليات له.
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وأضاف:" كما عززت قوات "الغرب" الروسية مواقعها في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، ومقاطعة خاركوف وصدت هجومين وكبدت العدو 520 قتيلا ودمرت دبابة "ليوبارد" ألمانية وناقلة جند أميركية "أم 113" ومدافع غربية وأسلحة و3 مستودعات ذخيرة".
واشار البيان إلى أن "قوات الجنوب حسّنت مواقعها وصدت هجومين وبلغت خسائر العدو 620 عسكريا وناقلتي جند "أم 113" ومدافع غربية وآليات ومحطتي ردار "AN/TPQ-36" و"AN/TPQ-50".
وأكمل:" حسنت قوات "المركز" مواقعها في جمهورية دونيتسك وصدت 6 هجمات وكبدت العدو 335 قتيلا ومدافع وأسلحة غربية، كما عززت قوات "الشرق" مواقعها وصدت هجوما مضادا وبلغت خسائر العدو 110 عسكريين، وعربات ومدافع غربية". 
 
وأكّد البيان أن قوات "دنيبر" ألحقت خسائر كبيرة بالجيش الأوكراني في مقاطعات خيرسون ودنيبروبتروفسك وزابوروجيه وكبدته 115 عسكريا ودمرت له آليات ومدافع غربية، كما تم تدمير محطة رادار "P-18"، وإسقاط 3 صواريخ "أتاكمس" و6 "هيمارس" أميركية، بالاضافة إلى إسقاط 163 مسيرة أوكرانية منها 80 فوق مقاطعات جنوب غربي روسيا. (روسيا اليوم)
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