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عربي-دولي

هاريس ستغيب عن خطاب نتنياهو في الكونغرس.. لهذا السبب

Lebanon 24
22-07-2024 | 23:27
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أعلن مسؤولون في مجلس الشيوخ الأميركي ان رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس سيرأس جلسة الكونغرس التي سيلقي خلالها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كلمة يوم الأربعاء، حيث من المقرر أن تسافر نائبة الرئيس كامالا هاريس خارج واشنطن.
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وتلتقي هاريس نتنياهو "هذا الأسبوع" في واشنطن، حسبما أعلن مكتب نائبة الرئيس الأميركي التي أطلقت حملتها للانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني بعد انسحاب جو بايدن من السباق.

وقال مكتب هاريس إن هذا اللقاء سيكون "منفصلا" عن اللقاء بين الرئيس الأميركي ورئيس الوزراء الإسرائيلي.

ومن المقرر أن تزور هاريس التي تشغل منصب رئيس مجلس الشيوخ ولاية إنديانا في يوم إلقاء نتنياهو خطابا في الكونغرس.

وأفاد مساعد بالكونغرس أمس الإثنين إن السيناتور بن كاردين، الرئيس الديمقراطي للجنة، سيرأس الجلسة.

بدوره، قال مساعد للسيناتور الديمقراطية باتي موراي، التي تتولى الرئاسة مؤقتا في غياب هاريس، إنها لن تحضر هي الأخرى، ولم يرد مساعدو موراي على طلب لتفسير سبب غيابها، وفقما ذكرت "رويترز".

ومن المتوقع أن يغيب بعض أعضاء الكونغرس عن الجلسة، حيث قال السيناتور بيرني ساندرز، وهو مستقل يُصنف من الديمقراطيين إنه لا ينبغي الترحيب بنتنياهو في الكونغرس، وانتقد بشدة في بيان "آلة الحرب" التي يقودها نتنياهو.

وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة "بوليتيكو" أمس الإثنين نقلا عن مصادر مطلعة أن نتنياهو طلب عقد اجتماع مع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في أثناء زيارته إلى الولايات المتحدة.

وأضافت الصحيفة أن فريقي نتنياهو وترامب التقيا في الأيام القليلة الماضية لبحث فكرة الاجتماع لكن ترامب لم يوافق عليه بعد.

وكان نتنياهو قد وصف زيارته لواشنطن بأنها "مهمة للغاية" في مرحلة "تشهد حالة من عدم اليقين السياسي الكبير" في إشارة إلى إعلان الرئيس بايدن الانسحاب من السباق الرئاسي.(العربية)



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