الحزب الديمقراطي يحدد موعد تقديم مرشحه لسباق الرئاسة

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كشف رئيس اللجنة الوطنية بالحزب الديمقراطي الأميركي جيمي هاريسون عن موعد تقديم الحزب لمرشحه الذي سيخوض السباق الرئاسي في تشرين الثاني القادم.وقال هاريسون، إن الحزب سيقدم مرشحا للرئاسة بحلول السابع من اب.وأكد على أنه ملتزم بعملية ترشيح "مفتوحة وعادلة".وفي وقت سابق من يوم الإثنين، عززت نائبة الرئيس كامالا هاريس مساعيها لنيل بطاقة الترشح وحصلت على التزامات من مئات الأعضاء الديمقراطيين أبرزهم نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأميركي السابقة والصوت المؤثر في الحزب الديمقراطي.وفي تصريحات في مؤتمر عبر الهاتف دعما لترشيح هاريس لخوض الانتخابات الرئاسية، قال الرئيس جو بايدن عن نائبته: "إنها الأفضل".من جانبها، هاجمت هاريس في كلمة خلال لقاء حملتها الانتخابية بديلاوير، يوم الإثنين، المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية القادمة في نوفمبر دونالد ترامب، قائلة إنه "يريد المخاطرة بالحريات التي يتمتع بها الشعب الأميركي".وأثنت على بايدن قائلة: "شرف كبير لي أن يدعمني الرئيس بايدن وتشرفت بالعمل معه. نحن فريق واحد وسنفوز في الانتخابات. نحن ممتنون لخدمات بايدن للشعب الأميركي". (سكاي نيوز)