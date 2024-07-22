أمام الكونغرس الأميركي... رئيس لجنة في مجلس الشيوخ يرأس جلسة خطاب نتانياهو

قال مسؤولون بمجلس الشيوخ الأميركي إن رئيس لجنة العلاقات الخارجية في المجلس سيرأس جلسة الكونغرس التي سيلقي خلالها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو كلمة غدا الأربعاء.

ومن المقرر أن تزور هاريس، التي تشغل منصب رئيس مجلس الشيوخ، ولاية إنديانا غدا الأربعاء. وقال أحد مساعديها إنها ستلتقي بنتانياهو على نحو منفصل هذا الأسبوع.

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وقال مساعد بالكونغرس الاثنين إن السناتور بن كاردين، الرئيس الديمقراطي للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ سيرأس الجلسة.

وقالت السناتورة الديمقراطية باتي موراي، التي تتولى الرئاسة مؤقتا في غياب هاريس، إنها لن تحضر كلمة نتانياهو.

وقالت موراي في بيان "تأمين وقف دائم ومتبادل لإطلاق النار له أهمية قصوى في الوقت الحالي، وسأواصل الضغط من أجل التوصل إليه في أقرب وقت ممكن".

وأضافت أنها تأمل أن يستخدم نتانياهو خطابه لتوضيح خططه لضمان وقف إطلاق النار والسلام الدائم.

وموراي واحدة من بين عدد قليل من الأعضاء قالوا إنهم لن يحضروا كلمة نتانياهو.

وقال السناتور بيرني ساندرز، وهو مستقل يُصنف من الديمقراطيين إنه لا ينبغي الترحيب بنتانياهو في الكونغرس، وانتقد بشدة في بيان "آلة الحرب" التي يقودها نتانياهو.

ونظم زعماء جمهوريون في الكونغرس زيارة نتنياهو إلى واشنطن لإلقاء كلمة أمام المجلس بعدما اتهموا الرئيس الديمقراطي جو بايدن بعدم إظهار الدعم الكافي لإسرائيل، على الرغم من مليارات الدولارات من المساعدات التي أرسلتها واشنطن لإسرائيل خلال الحرب.

وتوجه نتانياهو إلى واشنطن أمس الاثنين وذلك بعد يوم من إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن إنهاء حملته لإعادة انتخابه وترشيحه هاريس لخوض انتخابات الرئاسة عن الحزب الديمقراطي.

وأقام الرئيس السابق دونالد ترامب، المرشح الجمهوري للرئاسة في انتخابات الخامس من نوفمبر، علاقة وثيقة مع نتانياهو خلال فترة رئاسته. (الحرة)