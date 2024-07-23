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بريطانيا.. حزب المحافظين يحدد موعد تسمية زعيمه الجديد

Lebanon 24
23-07-2024 | 01:52
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أعلن حزب المحافظين البريطاني الذي مُني بهزيمة تاريخيّة في الانتخابات التشريعيّة، الإثنين، أنه سيُعيّن زعيما جديدا له في 2 تشرين الثاني، خلفا لرئيس الوزراء السابق ريشي سوناك.
وبعد نحو 3 أسابيع على خسارتهم غالبيّتهم في مجلس العموم إثر 14 عاما في السلطة، قرّر النوّاب المحافظون الأعضاء في اللجنة 1922 المسؤولة عن التنظيم الداخلي للحزب، قواعد هذه الانتخابات الداخليّة التي تُعتبر حاسمة لمستقبل الحزب.
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وسيُصبح الفائز زعيما للمعارضة في البرلمان، وسيُواجه رئيس الوزراء كير ستارمر كلّ أسبوع في الجلسة التقليديّة المعروفة باسم "أسئلة إلى رئيس الوزراء".
في هذه المرحلة، لم يؤكّد أيّ مرشّح محتمل أنه سيترشّح رسميا، لكنّ ثمة عددا من الأسماء التي تتردّد منذ أشهر لخلافة سوناك الذي أعلن استقالته بعد الفشل في الانتخابات التشريعيّة، بينهم خصوصا وزيرة التجارة السابقة كيمي بادينوخ، ووزيرة الداخليّة السابقة سويلا برافرمان، ووزير الدولة السابق للهجرة روبرت جينريك، ووزير الخارجيّة السابق جيمس كليفرلي.
وبموجب الشروط، أمام المرشّحين المُحتملين مهلة حتّى 29 تموز لاستيفاء الشروط اللازمة والإعلان عن أنفسهم.
وسيُصوّت نوّاب الحزب البالغ عددهم 121 على مرحلتَين لاختيار مرشّحَين اثنين. وسيُغلق باب التصويت في 31 تشرين الاول، على أن يُعلن الفائز في 2 تشرين الثاني. وسيبقى سوناك على رأس الحزب حتّى انتخاب خليفة له.
وقال رئيس اللجنة 1922، بوب بلاكمان، إنه "مصمّم" على إجراء نقاش "محترم" لتحديد "مستقبل الحزب". (سكاي نيوز)
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