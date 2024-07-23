بعد الاتفاق مع حماس.. هذا ما قالته فتح

بعد تعليق حركة حماس على إعلان الاتفاق بين 14 فصيلا فلسطينيا لتشكيل حكومة مصالحة وطنية مؤقتة لإدارة غزة بعد الحرب، جار رد حركة فتح.



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وأعلن أن الفصائل توافقت على تشكيل حكومة تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة.



وأكد أن هناك تفاؤلاً حذراً بعد توقيع الاتفاقية في الصين، مشدداً على أن الظروف اليوم مركزة على الضغط لوقف الحرب في القطاع المحاصر.



كما رأى أن الظروف هي التي ستعمل على تشكيل حكومة مصالحة، مشدداً على أن ما يحدث في الأراضي الفلسطينية ساهم بنضوج الاتفاق مع حماس. فقد اعتبر أسامة القواسي المتحدث باسم حركة فتح في مداخلة مع "العربية" اليوم الثلاثاء، أن حركة حماس نضجت بتفكيرها تجاه الوحدة الفلسطينية.وأعلن أن الفصائل توافقت على تشكيل حكومة تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة.وأكد أن هناك تفاؤلاً حذراً بعد توقيع الاتفاقية في الصين، مشدداً على أن الظروف اليوم مركزة على الضغط لوقف الحرب في القطاع المحاصر.كما رأى أن الظروف هي التي ستعمل على تشكيل حكومة مصالحة، مشدداً على أن ما يحدث في الأراضي الفلسطينية ساهم بنضوج الاتفاق مع حماس.

جاء هذا بعدما أعلن القيادي في حركة حماس موسى أبو مرزوق، أن الحركة وقعت مع فتح وفصائل فلسطينية أخرى، اتفاقية "للوحدة الوطنية" خلال اجتماع في الصين.



وقال أبو مرزوق، إن الحركة وقعت اليوم اتفاقية للوحدة الوطنية، معتبراً أن الطريق من أجل استكمال المشوار هو الوحدة الوطنية.



وأضاف: "نحن نتمسك بالوحدة الوطنية وندعو لها".