85 شهيدا وأكثر من 250 مصابا حصيلة القصف الإسرائيلي المستمر لخان يونس

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أكدت وزارة الصحة في قطاع غزة أن "حصيلة مجزرة الجيش الإسرائيلي المستمرة في خان يونس على مدار يومين بلغت 85 شهيدا وأكثر من 250 مصابا".ونشر مكتب الإعلام الحكومي في غزة تطورات الأوضاع الميدانية لمحافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة منذ ساعات صباح أمس الإثنين وحتى صباح اليوم الثلاثاء.وقال فيما تتوغل آليات إسرائيلية في بلدة القرارة شمالي خان يونس، استهدفت غارة إسرائيلية محيط منطقة المطاحن بالبلدة واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي كلا من القرارة والسطر الشرقي.وأضاف أن غارة استهدفت حي الشيخ ناصر وغارة أخرى استهدفت منطقة البلد وسط خان يونس.وأشار إلى أن غارة استهدفت بلدة عبسان الكبيرة شرقي خان يونس، فيما تواصل القصف المدفعي على المناطق الشرقية للمحافظة.وذكر مكتب الإعلام الحكومي أنه تم استهداف منزل وسط بلدة بني سهيلا شرقي خان يونس.كما تم استهداف منزل بغارة إسرائيلية في منطقة جورت اللوت شرقي المحافظة.واستهدف قصف مدفعي محيط منازل نهاية شارع الصليب بخان يونس.وقال مكتب الإعلام الحكومي إن طائرات "كواد كابتر" الإسرائيلية تطلق النار على كل من يحاول التحرك والتنقل من مكان لآخر.وأوضح أن هناك عملية نزوح من قبل المواطنين من المناطق الشرقية لمدينة خان يونس باتجاه المناطق الغربية للمحافظة.وأشار إلى إطلاق نار كثيف من الطائرات المروحية في مناطق شرق خان يونس مع تواصل العملية العسكرية البرية واستمرار القصف المدفعي والجوي.وأكد المكتب وجود قنابل إنارة على طول الحدود للمناطق الشرقية للمحافظة وتمركز عدد من الآليات والجرافات الإسرائيلية على امتداد شارع الشهداء وسط بني سهيلا شرقي خان يونس من دوار العلم وصولا لمدرسة "الفرابي".وتم انتشال شهيدين اليوم الثلاثاء من منزل تم استهدافه أمس في منطقة الضابطة الجمركية شرقي المحافظة.كما وصل عدد من الشهداء والإصابات لمجمع "ناصر الطبي" نتيجة تلك الغارات حتى اللحظة.وأوضح مكتب الإعلام الحكومي أن عدد الشهداء وصل إلى 81 وأكثر من 250 إصابة بينها حالات خطيرة حتى اللحظة".(روسيا اليوم)