Advertisement

عربي-دولي

جندي سابق.. مقتل ياباني أثناء قتاله مع الجيش الروسي في أوكرانيا

Lebanon 24
23-07-2024 | 05:08
A-
A+
Doc-P-1225634-638573334458315629.jpg
Doc-P-1225634-638573334458315629.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت الحكومة اليابانية أن أحد مواطنيها قتل الشهر الماضي أثناء قتاله لحساب روسيا في أوكرانيا.

واكتفى المتحدث باسم الحكومة يوشيماسا هاياشي بالقول، إن الياباني في العشرينات من العمر.

إلا أن قناة "أن أتش كاي" العامة أشارت إلى أن الشاب هو جندي سابق في الـ29 من عمره، غادر اليابان في تشرين الثاني، ولقي حتفه في انفجار في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا.
Advertisement

وأفاد هاياشي بأن السلطات الروسية أبلغت السفارة اليابانية في موسكو، وتحقق الدبلوماسيون في مقتله.

وأكد المتحدث، أن اليابان ليست على علم بمقتل مواطنين آخرين أثناء القتال لحساب روسيا في أوكرانيا.

ويعرف بأن عدداً قليلاً من المواطنين اليابانيين انتقلوا إلى أوكرانيا للقتال إلى جانب قواتها ضد روسيا، لكن لم يتضح عدد أولئك الذين يقاتلوا على الجانب الآخر من الجبهة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:20 | 2024-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:31 | 2024-07-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:03 | 2024-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2024-07-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:48 | 2024-07-23
07:41 | 2024-07-23
07:00 | 2024-07-23
06:50 | 2024-07-23
06:44 | 2024-07-23
06:23 | 2024-07-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24