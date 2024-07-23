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عربي-دولي
جندي سابق.. مقتل ياباني أثناء قتاله مع الجيش الروسي في أوكرانيا
Lebanon 24
23-07-2024
|
05:08
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أعلنت الحكومة اليابانية أن أحد مواطنيها قتل الشهر الماضي أثناء قتاله لحساب روسيا في أوكرانيا.
واكتفى المتحدث باسم الحكومة يوشيماسا هاياشي بالقول، إن الياباني في العشرينات من العمر.
إلا أن قناة "أن أتش كاي" العامة أشارت إلى أن الشاب هو جندي سابق في الـ29 من عمره، غادر اليابان في تشرين الثاني، ولقي حتفه في انفجار في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا.
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وأفاد هاياشي بأن السلطات الروسية أبلغت السفارة اليابانية في موسكو، وتحقق الدبلوماسيون في مقتله.
وأكد المتحدث، أن اليابان ليست على علم بمقتل مواطنين آخرين أثناء القتال لحساب روسيا في أوكرانيا.
ويعرف بأن عدداً قليلاً من المواطنين اليابانيين انتقلوا إلى أوكرانيا للقتال إلى جانب قواتها ضد روسيا، لكن لم يتضح عدد أولئك الذين يقاتلوا على الجانب الآخر من الجبهة.
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