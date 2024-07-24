مع طرح اسم هاريس.. 44 ألف امرأة من أصول إفريقية تجمعن التبرعات

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انضمت بعض أبرز النساء ذوات البشرة السمراء في أميركا في مجالات السياسة والأعمال والترفيه، إلى الآلاف من أقرانهن في مكالمة فيديو عبر منصة "زوم" ليل الأحد، لحشد الدعم لنائبة الرئيس كامالا هاريس، وجمعن 1.5 مليون دولار في 3 ساعات فقط.وأفادت "بلومبرغ" بأن نحو 44 ألف امرأة من أصول إفريقية، بما في ذلك النائبة عن ولاية كاليفورنيا ماكسين ووترز، وهي واحدة من أبرز النساء ذوي الأصول الإفريقية في الكونجرس، ومشرعات أخريات بينهن جويس بيتي، وجاسمين كروكيت، تحدثن عن الاحتشاد وراء هاريس في انتخابات الرئاسة الأميركية ضد الرئيس السابق دونالد ترمب في نوفمبر المقبل.وقالت بيرنيس كينج، ابنة رائد الحقوق المدنية مارتن لوثر كينج جونيور، والرئيسة التنفيذية لمركز "كينج"، إنها على الرغم من أنها كانت تصوت منذ أن كانت في الثامنة عشرة من عمرها، لكنها لم تؤيد أي مرشح بشكل علني حتى الآن.