كامالا هاريس.. كيف حصلت على ترشيح الديمقراطيين في 48 ساعة فقط؟

Advertisement

جاء في "العربية": بعد رسالة انسحاب جو بايدن التي أعلن فيها أنه لن يترشح لإعادة انتخابه، نجحت كامالا هاريس في إتمام سيطرتها على الحزب الديمقراطي في غضون 48 ساعة، ولم يكن هناك ما يعيقها. فقد سارع الديمقراطيون خوفًا من الفوضى والخسارة أمام الرئيس السابق دونالد ترامب، إلى الاصطفاف خلف نائبة بايدن.ودعمها منافسوها المحتملون، كما اختار زعماء الحزب الذين كان بإمكانهم الوقوف في طريقها عدم القيام بذلك. فأصبحت هاريس في وضع جيد باعتبارها المرشحة الثانية لبايدن، وحصلت على تأييد الرئيس في غضون 30 دقيقة من إعلانه.وسرعان ما استفادت نائبة الرئيس من هذه الميزة، فأحرقت خطوط الهاتف بمكالمات إلى زعماء الحزب والناشطين من منزلها، وفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال".بدوره، شرح السيناتور كريس مورفي (ديمقراطي من ولاية كونيتيكت) ما حدث، قائلاً: "أتفهم أن الناس متشككون هذه الأيام، لكن هذا كان طبيعيا حقا.. علمنا بذلك عندما علم به الجميع.. لم أتحقق من الأمر مع أي شخص آخر قبل أن أؤيدها بعد حوالي 60 دقيقة"."وأكد مورفي أن هاريس تحظى بتأييد الكثير من الناس، مشددا على أنه بات واضحا أن هناك شعوراً بأن من الأفضل للحزب أن يختار شخصاً ما في وقت مبكر وليس متأخراً.وبحلول يوم الاثنين، عرضت مجموعة من نجوم الحزب الديمقراطي المستقبليين الذين ترددت شائعات عنهم كمرشحين محتملين لعام 2024 في حالة انسحاب بايدن، بينهم حاكم ولاية مسقط رأسها جافين نيوسوم ، وحاكمة ميشيغان جريتشن ويتمر ، وحاكم ماريلاند ويس مور - وأعلنوا تأييدهم.كما كان المؤيدون يصطفون لقوائم مندوبي المؤتمر للتحول من بايدن إلى هاريس التي رتبت بدورها زيارة إلى مقر حملة بايدن في ديلاوير.ولعل صعود هاريس السريع كان مشابهًا للحظات صعود بايدن قبل 4 سنوات، حينما سارع الديمقراطيون إلى دعمه قبل الانتخابات التمهيدية في الثلاثاء الأعظم وسط مخاوف من خسارتهم أمام ترامب مرة أخرى. لكن هذا التحول كان أكثر دراماتيكية، وكان بايدن أول رئيس يرفض الترشح لإعادة انتخابه منذ ليندون جونسون في عام 1968.في حين برزت هاريس الآن كمرشحة ديمقراطية متوقعة دون أن تمر بتحديات الانتخابات التمهيدية الرئاسية.وجاء صعودها قبل أسابيع فقط من مؤتمر الحزب في شيكاغو وبينما كانت اللجنة الوطنية الديمقراطية تفرز خططًا لعقد ترشيح افتراضي في أوائل آب المقبل. (العربية)