Advertisement

عربي-دولي

من أصل 19 شخصًا كانوا على متنها.. ناج وحيد من تحطم طائرة في نيبال فمن هو؟

Lebanon 24
24-07-2024 | 04:15
A-
A+
Doc-P-1225995-638574165635892720.PNG
Doc-P-1225995-638574165635892720.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لقي 18 من أصل 19 شخصًا حتفهم اليوم الأربعاء بتحطم طائرة في كاتماندو، وفق ما أفادت الشرطة في العاصمة النيبالية لوكالة فرانس برس.
وقال الناطق باسم الشرطة، دان باهادور كركي، لفرانس برس: "عُثر على 18 جثة، أحدها لأجنبي.. ونحن بصدد نقلها إلى المشرحة".
Advertisement

ولم ينج من الموت سوى قائد الطائرة، وفقا للمتحدث باسم الشرطة.

ويبلغ عدد سكان نيبال 29 مليون نسمة، وهي موطن لثمانية من أعلى 14 جبلا في العالم، مما يجعلها وجهة سياحية شهيرة للمتسلقين.

وحسب شبكة "سي ان ان" الأميركية، فإن تضاريس وجو البلاد يصعّب ظروف الطيران، خاصة أثناء الطقس السيئ، كما تزداد الأمور سوءا بسبب الحاجة إلى استخدام طائرات صغيرة للوصول إلى الأجزاء النائية والجبلية من البلاد.

ويؤكد تقرير هيئة الطيران المدني النيبالي، أن الطائرات الصغيرة التي تحتوي على 19 مقعدا أو أقل، من المرجح أن تتعرض لحوادث التحطم بسبب هذه التحديات.

وغالبا ما يُشار إلى المطار الواقع في بلدة لوكلا، شمال شرقي البلاد، على أنه أخطر مطار في العالم، حيث يقع مدرجه، المعروف باسم "بوابة إيفرست"، على منحدر بين الجبال.

وشهدت البلاد العديد من الحوادث المميتة، ففي يناير من العام الماضي، لقي 68 شخصا على الأقل مصرعهم بعد سقوط طائرة بالقرب من مدينة بوخارا. (الحرة)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:00 | 2024-07-24
05:30 | 2024-07-24
05:14 | 2024-07-24
05:04 | 2024-07-24
04:39 | 2024-07-24
04:37 | 2024-07-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24