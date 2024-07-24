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عربي-دولي

ردّ عليه باللغة العربية.. ماسك لوزير الخارجية الإماراتي: "لا شكر على واجب"

Lebanon 24
24-07-2024 | 06:43
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شكر وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك على دعمه المستشفى الميداني الإماراتي في غزة بتوفير نظام الاتصالات والإنترنت فيه.

وبدأ الأمر عندما أعلن رجل الأعمال الأميركي ومالك شركة "سبيس إكس" أن نظام الاتصالات والانترنت "ستارلينك" أصبح نشطا في أحد مستشفيات قطاع غزة.

وكتب ماسك في تغريدة على منصة "إكس": ستارلينك تنشط الآن في أحد مستشفيات غزة بدعم من المكتب الإعلامي في الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل".
 
وشكره آل نهيان بتغريدة قال فيها: "شكرا إيلون ماسك على دعم المستشفى الميداني الإماراتي بغزة"، فردّ عليه الملياردير الأميركي في تعليق باللغة العربية قائلاً: "لا شكر على واجب".
 
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