Advertisement

عربي-دولي

أبو عرفات هدم مصدر رزقه بيده.. جرائم إسرائيل لا تتوقف

Lebanon 24
24-07-2024 | 06:33
A-
A+
Doc-P-1226057-638574260661301259.png
Doc-P-1226057-638574260661301259.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أجبرت قوات من الشرطة الإسرائيلية الفلسطيني أبو عرفات على أن يدمّر ويهدم غرف صغيرة بناها للإسترزاق منها.
 
وأشار أبو عرفات إلى أن "قواتا من الشرطة اقتحمت المكان، هدّدوا بهدم المحلات التي تعتبر مصدر أرزاقنا، وخمس عائلات تعتاش منها، إمّا نهدم نحن اليوم، أو يدمّرون بآلياتهم ويغرّموننا".
Advertisement
 
وقال أبو عرفات إنه أضاف إلى "كنتين" (بقالة صغيرة) كان قد بناه منذ نحو أربع سنوات، ثلاثة محلات تجارية أنشأها قبل أربعة شهور بمساحة 90 مترًا مربعًا، وذلك في حي الصلعة ببلدة جبل المكبر جنوبي القدس.

وأشار إلى أن طواقم بلدية الاحتلال أخطرته بهدم المنشآت الحديثة في الـ13 من شهر آب ىالجاري، بحجة عدم حصوله على ترخيص ببنائها، مضيفًا أن هذه المحلات تعتاش منها خمس عائلات. 

وبيّن أن قوة كبيرة من ضباط شرطة الاحتلال وحرس الحدود اقتحموا المكان أمس وهدّدوه بهدم المحلات أو ستأتي طواقم بلدية الاحتلال اليوم الإثنين، وستهدم بنفسها، وستغرّمه بمبلغ 100 ألف شيقل.

وأوضح أنه وعائلته شرعوا بتفريغ المحال التجارية وهدم جدرانها الداخلية، كما سيتم هدمها عن طريق آليّة ثقيلة بشكل كامل مُجبرين على ذلك، ظهر اليوم. (شبكة قدس)

عربي-دولي

منوعات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:55 | 2024-07-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2024-07-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:25 | 2024-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:27 | 2024-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:20 | 2024-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:00 | 2024-07-24
09:55 | 2024-07-24
09:50 | 2024-07-24
09:19 | 2024-07-24
09:09 | 2024-07-24
09:04 | 2024-07-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24