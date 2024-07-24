أبو عرفات هدم مصدر رزقه بيده.. جرائم إسرائيل لا تتوقف

أجبرت قوات من الشرطة الإسرائيلية الفلسطيني أبو عرفات على أن يدمّر ويهدم غرف صغيرة بناها للإسترزاق منها.

وأشار أبو عرفات إلى أن "قواتا من الشرطة اقتحمت المكان، هدّدوا بهدم المحلات التي تعتبر مصدر أرزاقنا، وخمس عائلات تعتاش منها، إمّا نهدم نحن اليوم، أو يدمّرون بآلياتهم ويغرّموننا".

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وقال أبو عرفات إنه أضاف إلى "كنتين" (بقالة صغيرة) كان قد بناه منذ نحو أربع سنوات، ثلاثة محلات تجارية أنشأها قبل أربعة شهور بمساحة 90 مترًا مربعًا، وذلك في حي الصلعة ببلدة جبل المكبر جنوبي القدس.



وأشار إلى أن طواقم بلدية الاحتلال أخطرته بهدم المنشآت الحديثة في الـ13 من شهر آب ىالجاري، بحجة عدم حصوله على ترخيص ببنائها، مضيفًا أن هذه المحلات تعتاش منها خمس عائلات.



وبيّن أن قوة كبيرة من ضباط شرطة الاحتلال وحرس الحدود اقتحموا المكان أمس وهدّدوه بهدم المحلات أو ستأتي طواقم بلدية الاحتلال اليوم الإثنين، وستهدم بنفسها، وستغرّمه بمبلغ 100 ألف شيقل.



وأوضح أنه وعائلته شرعوا بتفريغ المحال التجارية وهدم جدرانها الداخلية، كما سيتم هدمها عن طريق آليّة ثقيلة بشكل كامل مُجبرين على ذلك، ظهر اليوم. (شبكة قدس)



