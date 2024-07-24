في هذه الدولة... إلزام المستشفيات بتخصيص غرفة للموت الرحيم

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أعلنت وزارة الصحة في كوريا الجنوبية أنها ستلزم المستشفيات التي تضم أكثر من 300 سرير بتخصيص غرفة واحدة على الأقل فيها للموت الرحيم.وبموجب اللائحة التنفيذية للقانون الطبي، يجب على المستشفيات الكبرى ومستشفيات الرعاية التي تضم أكثر من 300 سرير إنشاء غرفة منفصلة واحدة على الأقل يقيم فيها المرضى الذين على وشك الموت مع أفراد أسرهم وأصدقائهم ويقضون اللحظات الأخيرة من حياتهم بسلام أكبر، وفقا للوزارة.وقالت الوزارة إن "اللائحة الجديدة ستدخل حيز التنفيذ في أغسطس ويمكن أن تحصل المؤسسات القائمة على فترة سماح مدتها عام واحد".وأضافت أن "الحكومة ستوفر تغطية التأمين الصحي لأولئك الذين يستخدمون المنشأة لتخفيف أعبائهم المالية".وقال المسؤول في الوزارة كيم غوك إيل إن "أكثر من 3 من كل 4 أشخاص يقضون ساعتهم الحتمية في المؤسسات الطبية ومثل هذه المساحة من شأنها أن تساعدهم على الموت الرحيم وستواصل الحكومة المشاورات مع الحكومات المحلية والمستشفيات بشأن هذه القضية".ووفقا لبيانات وكالة الإحصاء الكورية الجنوبية توفي 75.4% من الكوريين الجنوبيين في المستشفيات أو المؤسسات الطبية العام الماضي،لكن معظم غرف المرضى الداخليين هي غرف متعددة الأشخاص مما يجعل الموت الرحيم أمرا صعبا.