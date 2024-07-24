السعودية ترحب بالاتفاق اليمني: يجب التوصل الى "حل سياسي شامل"

رحّبت السعودية، في بيان اليوم الاربعاء، بإعلان الأمم المتحدة التوصل لاتفاق بين الحكومة اليمنية والحوثيين لخفض التصعيد في ما يتعلق بالقطاع المصرفي والخطوط الجوية.

وشددت على ضرورة التوصل إلى "حل سياسي شامل".

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وأبلغ الطرفان المتحاربان في اليمن المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ الثلاثاء بأنهما اتفقا "على تدابير عدة لخفض التصعيد"، بحسب بيان صادر عن غروندبرغ الذي شكر السعودية على "الدور المهم" في التوسط في الاتفاق.



واعربت وزارة الخارجية السعودية في بيانها عن "ترحيب المملكة بالبيان الصادر عن مكتب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص لليمن هانس غروندبرغ بشأن اتفاق الحكومة اليمنية وأنصار الله الحوثيين على إجراءات لخفض التصعيد في ما يتعلق بالقطاع المصرفي والخطوط الجوية اليمنية".



وأكّدت دعمها لجهوده الرامية إلى تحقيق السلام والأمن لليمن وشعبه الشقيق.



كما أعربت عن تطلعها إلى أن يُسهم هذا الاتفاق في التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية في إطار خارطة الطريق لدعم مسار السلام في اليمن.