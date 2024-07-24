الدولار يتراجع إلى أدنى مستوى في شهرين

إنخفض الدولار إلى أدنى مستوياته في أكثر من شهرين مقابل الين الياباني، مساء اليوم الأربعاء، مع انحسار عمليات بيع الين على المكشوف في معاملات المناقلة المالية قبل اجتماع بنك اليابان المركزي الأسبوع المقبل.

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وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية منها الين واليورو، 0.34 بالمئة إلى 104.12 نقطة.





وانخفض الدولار 1.56 بالمئة إلى 153.16 ين، مسجلا أدنى مستوى له منذ السادس من ايار.



وسجل اليورو أدنى مستوى له منذ الثامن من ايار وانخفض 1.36 بالمئة إلى 166.56 ين.



وارتفع اليورو 0.08 بالمئة مقابل العملة الأميركية إلى 1.086 دولار.



وصعد الجنيه الإسترليني 0.19 بالمئة إلى 1.293 دولار.



وتراجع الدولار الأسترالي بنحو 0.5 بالمئة إلى 0.6599 دولار أمريكي ليقترب من أدنى مستوى سجله في أوائل حزيران.



وهبط الدولار الكندي 0.12 بالمئة إلى 1.38 مقابل الدولار الأميركي.



ونزل الدولار النيوزيلندي 0.25 بالمئة إلى 0.5943 دولار أميركي، ليجري تداوله عند مستويات لم يشهدها منذ أوائل ايار.