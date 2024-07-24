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عربي-دولي

نتنياهو من الكونغرس: إيران تهدد إسرائيل ودول المنطقة وأشكر بايدن على دعمه لنا

Lebanon 24
24-07-2024 | 14:20
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قال رئيس الوزراء الإسرائيليّ إن "إيران تهدد إسرائيل ودول المنطقة"، مشدداً على أهمية وقوف الولايات المتحدة وإسرائيل معاً جنباً إلى جنب، وأضاف: "نحن على مفترق تاريخي وفي صراع بين الوحشية والتحضر، والشرق الأوسط يواجه محور الإرهاب الإيراني".
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كلامُ نتنياهو جاء خلال كلمةٍ له أمام الكونغرس الأميركي، اليوم الأربعاء، إذ قال: "أتيت كي أؤكد لكم أننا سننتصر، ويوم 7 تشرين الأول سيبقى في التاريخ، والهجوم الذي حصل آنذاك يُشبه هجمات 11 أيلول".
 
وأردف: "تمكنا من تحرير 7 رهائن عبر عمليات خاصة، واستطعنا إعادة 135 من الرهائن بعضهم من خلال عمليات إنقاذ".
 
 
وتابع: "بعض عائلات الرهائن تحضر معنا اليوم في الكونغرس، ولن أرتاح قبل أن يعود كلّ الرهائن إلى الوطن، ونقوم بجهود مكثفة بعضها يجري الآن لإتمام ذلك".
 
 
وأكمل: "أشكر الرئيس الأميركي جو بايدن على دعمه القوي لإسرائيل بعد هجوم 7 تشرين الأول الوحشي. أعرف بايدن منذ 40 عاماً وأشكره على نصف قرن من الصداقة مع إسرائيل، ولن ننسى أبداً الجهود التي قام بها من أجل إسرائيل. كذلك، أشكره على ما قام به من أجل الرهائن المحتجزين في غزة".
 
 

 
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