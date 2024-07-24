نتنياهو من الكونغرس: إيران تهدد إسرائيل ودول المنطقة وأشكر بايدن على دعمه لنا

قال رئيس الوزراء الإسرائيليّ إن "إيران تهدد إسرائيل ودول المنطقة"، مشدداً على أهمية وقوف الولايات المتحدة وإسرائيل معاً جنباً إلى جنب، وأضاف: "نحن على مفترق تاريخي وفي صراع بين الوحشية والتحضر، والشرق الأوسط يواجه محور الإرهاب الإيراني".

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كلامُ نتنياهو جاء خلال كلمةٍ له أمام الكونغرس الأميركي، اليوم الأربعاء، إذ قال: "أتيت كي أؤكد لكم أننا سننتصر، ويوم 7 تشرين الأول سيبقى في التاريخ، والهجوم الذي حصل آنذاك يُشبه هجمات 11 أيلول".

وأردف: "تمكنا من تحرير 7 رهائن عبر عمليات خاصة، واستطعنا إعادة 135 من الرهائن بعضهم من خلال عمليات إنقاذ".

وتابع: "بعض عائلات الرهائن تحضر معنا اليوم في الكونغرس، ولن أرتاح قبل أن يعود كلّ الرهائن إلى الوطن، ونقوم بجهود مكثفة بعضها يجري الآن لإتمام ذلك".