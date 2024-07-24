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عربي-دولي

50 نائبا في الكونغرس يقاطعون خطاب نتنياهو ونائبة حضرت بالكوفية

Lebanon 24
24-07-2024 | 16:30
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تغيّب ما يقرب من نصف الديمقراطيين في مجلسي النواب والشيوخ عن خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام جلسة مشتركة للكونغرس يوم الأربعاء.
وأوضح العديد من المشرعين، وخاصة منتقدي إسرائيل التقدميين، أنهم يقاطعون الحدث صراحةً احتجاجًا على مواصلة نتنياهو الحرب في غزة.
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وأوضح النائب توماس ماسي (الجمهوري من ولاية كنتاكي) أنه كان يقاطع الخطاب صراحةً أيضًا، قائلاً إنه لا يريد أن يكون "داعمًا" لنتنياهو.
وكان ما يقرب من 100 من الديمقراطيين في مجلس النواب و28 من الديمقراطيين في مجلس الشيوخ حاضرين في القاعة لحضور خطابرئيس الوزراء الإسرائيلي، مما يعني أن حوالي نصف كلا المجلسين كانا غائبين.
معظم المشرعين الذين حضروا الخطاب هم من الجانب الأكثر تأييدا لإسرائيل من الحزب، بما في ذلك العديد من المشرعين في المناطق المتأرجحة.
حضرت النائبة رشيدة طليب، الديمقراطية عن ولاية ميشيغان، وهي الأميركية الفلسطينية الوحيدة في الكونغرس كلمة رئيس الوزراء الإسرائيلي، وهي ترتدي الكوفية الفلسطينية، حيث رفعتها خلال كلمته.وفي وقت لاحق من الخطاب، رفعت طليب لافتة كتب عليها "مذنب بارتكاب إبادة جماعية" من جهة و"مجرم حرب" من جهة أخرى.
وأثناء القاء نتنياهو لخطابه تجمع أكثر من 5000 متظاهر مؤيد للفلسطينيين للاحتجاج على الخطاب، وكان بعضهم يرتدي االكوفيات الفلسطينية، وطالبوا واشنطن بالتوقف عن تسليح إسرائيل. وحمل البعض لافتات تصف السيد نتنياهو بأنه "مجرم حرب" و"رئيس وزراء الإبادة الجماعية"”. (سكاي نيوز)
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