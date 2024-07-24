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بيلوسي: خطاب نتنياهو أسوأ عرض قدّم أمام الكونغرس

Lebanon 24
24-07-2024 | 16:38
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إعتبرت رئيسة مجلس النواب الأميركي السابقة نانسي بيلوسي، مساء اليوم، أن "خطاب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو أسوأ عرض قدمته شخصية أجنبية حظيت بشرف مخاطبة الكونغرس".


وقالت بيلوسي: "عائلات الرهائن تطالب بصفقة لوقف إطلاق النار وإعادة أبنائها ونأمل أن يخصص نتنياهو وقته لتحقيق ذلك".
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