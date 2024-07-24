بيلوسي: خطاب نتنياهو أسوأ عرض قدّم أمام الكونغرس

إعتبرت رئيسة مجلس النواب الأميركي السابقة نانسي بيلوسي، مساء اليوم، أن "خطاب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو أسوأ عرض قدمته شخصية أجنبية حظيت بشرف مخاطبة الكونغرس".





وقالت بيلوسي: "عائلات الرهائن تطالب بصفقة لوقف إطلاق النار وإعادة أبنائها ونأمل أن يخصص نتنياهو وقته لتحقيق ذلك".

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